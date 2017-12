Rivera pide el voto a Cs: "Vamos a por el millón de votos que pongan fin al 'procés"

19/12/2017 - 22:39

"No hay nada más español que ser catalán en estos momentos y no ser separatista"

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha pedido a la ciudadanía, incluso a la que ha votado antes a otros partidos, que opte por Cs en las elecciones del jueves: "Vamos a por el millón de votos que pongan fin al 'procés', a por el sueño de una España mejor en una Europa más fuerte".

"¡Vamos a por él!" y quienes cambien su voto habitual y escojan a Cs no quedarán decepcionados, ha garantizado ante unas 2.500 personas en el acto final de campaña, en el distrito barcelonés de Nou Barris, y que ha cerrado tras intervenir la candidata a la Generalitat, Inés Arrimadas, y el secretario general de Cs, José Manuel Villegas.

Ha criticado que hubo partidos que durante muchos años se dedicaron a limpiar la imagen del nacionalismo, y que, cuando Pasqual Maragall ganó las elecciones con el PSC, pensó que podrían fin, pero cogió los votos de personas como vecinos de Nou Barris y los usó para continuar con el nacionalismo, "todavía más radical", con ERC en el tripartito.

"Yo les pido, especialmente a barrios como este, que convirtamos las urnas del 'cinturón rojo' en el 'cinturón naranja", ha dicho a vecinos de Nou Barris, distrito en el que habitualmente los socialistas eran mayoritarios y en el que Cs ganó en las elecciones catalanas de 2015 --en el resto lo hizo JxSí--, aunque en los comicios generales de 2016 lo hizo EnComúPodem.

Rivera ha pedido a los ciudadanos que han sentido rabia y humillación con el proceso independentista que cojan esos sentimientos y los metan en un sobre con una papeleta de Cs, para acabar con él y pasar página, ha propuesto a los asistentes: "Soy uno de vosotros".

El líder de Cs ha sostenido que las personas que no se sienten orgullosas de sus antepasados y reniegan de lo que son no son de fiar, y ha proclamado: "No hay nada más español que ser catalán en estos momentos y no ser separatista".

Ha pedido votar por muchos motivos, incluyendo recuperar la dignidad y recuperar la normalidad, porque actualmente en Catalunya "un gobierno que no robe es la revolución; un gobierno que respete a todos los ciudadanos es la revolución, y un gobierno que respete las leyes es la revolución".

PROYECTO

Ha destacado que quien quiere buscar diferencias las encuentra incluso en personas gemelas, pero que si se buscan similitudes entre personas distintas también las hay y que se debe apostar por lo que une y no por lo que separa, tras lo que ha pedido "poner fin a esta pesadilla para poner en marcha un sueño" y reconstruir el proyecto español.

"Ese proyecto de futuro va a ser Cs", con su origen en Barcelona pero un proyecto para toda España, ha dicho, y ha asegurado que han convertido la energía negativa de un proceso agotado y agotador en energía positiva y suma.

Los catalanes van a evaluar el jueves lo que ha hecho cada partido ante la situación: "El partido socialista que no quería aplicar la Constitución; el PP y el Gobierno que durante cinco años han minusvalorado el peligro del nacionalismo; Podemos que ha apoyado a nacionalistas siempre que ha podido", y Cs, que ha defendido la Constitución e ir a las urnas, según él.

Ha agradecido el discurso del Rey Felipe VI tras el referéndum del 1 de octubre y el apoyo a España de la UE, y ha pedido mostrar este agradecimiento "con una victoria de Cs en las urnas", que asegura que esperan dirigentes europeos.