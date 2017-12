21-D.- Arrimadas pide no dar por hecho que los independentistas pacten y los ve "tocados"

22/12/2017 - 12:41

La candidata de Cs a presidir la Generalitat y ganadora de las elecciones de este jueves, Inés Arrimadas, ha pedido no dar por hecho que los partidos independentistas pacten para articular un Govern pese a que tengan mayoría en el Parlament, y ha dicho que han salido debilitados y "tocados" en los comicios.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Ha llamado a no adelantar acontecimientos y ha garantizado que Cs "no tirará la toalla", y que está preparado para liderar una alternativa al separatismo, ha asegurado en rueda de prensa este viernes junto al presidente de la formación, Albert Rivera, tras reunirse el comité ejecutivo del partido.

Arrimadas ha pedido prudencia y calma, y ha resaltado que los partidos independentistas han perdido escaños y que no se encuentran "en una situación muy normal" --ha citado que la CUP no cuenta con grupo parlamentario-- pese a tener mayoría de diputados aunque no de votos, algo provocado por una Ley Electoral que ha criticado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)