PGC.- La oposición responsabiliza del pacto con un tránsfuga a Revilla, que "se aproxima cada día más" a Hormaechea

22/12/2017 - 12:55

Los partidos de la oposición en el Parlamento de Cantabria han responsabilizado al presidente regional y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, del acuerdo con un diputado "tránsfuga" -el exparlamentario de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio- para aprobar los presupuestos de Cantabria de 2018. A juicio de Podemos, Revilla "se aproxima cada día más" al expresidente cántabro Juan Hormaechea.

Mientras, Carrancio, que sigue en el grupo mixto tras abandonar la formación naranja y que se ha erigido como el protagonista durante toda la tramitación y el debate de estos Presupuestos, ha reprochado a la oposición la "cortina de humo" que han "extendido" en torno al transfuguismo para, en su opinión, ocultar la "gigantesca chapuza" y el poco trabajo que han realizado en torno a las cuentas del próximo año.

"No lo soy, pero es que da igual, aunque lo fuera el derecho al voto es el mismo", ha replicado Carrancio a la oposición a la que, además, ha recordado la reciente decisión del Tribunal Constitucional que ha tumbado la conocida como 'ley antitransfuguismo'.

Cs CREE QUE EL APOYO DE CARRANCIO AL GOBIERNO DURARÁ LA LEGISLATURA

Tras estas palabras, el que fuera su compañero de partido, el diputado de Ciudadanos Rubén Gómez, que comparte con Carrancio el grupo mixto, ha matizado y limitado el alcance de la decisión del Constitucional y le ha respondido que "los tránsfugas son tránsfugas".

Además, ha señalado que el debate no está en si su voto vale lo mismo o no que el del resto, sino que "de lo que se habla es de si es ético o no es ético usarlo". Gómez ha opinado que el apoyo de Carrancio al Gobierno va a ir más allá de estos Presupuestos y su "estrenada mayoría absoluta" formada con el "tránsfuga" va a permitir al Ejecutivo "vivir tranquilo el año y medio que le queda".

Este diputado ha tildado de "ignonimia" el acuerdo del bipartito PRC-PSOE con su excompañero. "Es usted el responsable de esta vergüenza", ha dicho a Revilla, al que ha acusado de haber "manchado la institución que representa y este Parlamento".

Gómez ha dicho que si el comienzo de la tramitación del presupuesto fue "ridículo", el final "roza la vergüenza ajena", con un bipartito (PRC-PSOE) que "premia y avala el transfuguismo", que se ha "mofado" de la Cámara, que "ha negado hasta el último momento que ha negociado y pactado con un tránsfuga", y que "nunca ha tenido la voluntad real de negociar" con los partidos legítimamente representados en el Parlamento.

PODEMOS DICE QUE REVILLA "SE APROXIMA CADA DÍA MÁS" A HORMAECHEA

En la misma línea de crítica al Gobierno y al presidente por su acuerdo con Carrancio, el podemita Alberto Bolado ha afirmado que Revilla "se aproxima cada día más" al expresidente Juan Hormaechea, al que "tan acertadamente criticaba" cuando se postulaba como alternativa desde las filas de la oposición.

Bolado, que no ha formado parte del equipo negociador de Podemos, ha afirmado que el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, ha debido "sentir vergüenza al haber tenido que claudicar a las imposiciones de un socio de gobierno muy poco de fiar".

Podemos ha pedido al PSOE que "reconsidere su postura" respecto a un presupuesto que a su entender es "irreal", dejará a Cantabria "con más deuda, más déficit y creciendo por debajo de la media española" y que "sólo va a traer más desigualdad y pobreza".

El diputado podemita ha dicho que el debate de las enmiendas parciales es "inútil, hueco y estéril" porque la coalición PRC-PSOE ya tenía el presupuesto "atado y bien atado" con Carrancio, con lo que el Pleno de este viernes no es, a su entender, más que "el acto final del teatrillo de tramitación que han propiciado". "Han usado el Parlamento de forma impune para escenificar sus paripés", ha dicho.

La también podemita Verónica Ordóñez ha acusado al Gobierno de "dar alas" al transfuguismo y ha preguntado a Revilla si va a pedir perdón como hizo con el caso del "tránsfuga" del PRC en Castro Urdiales Fernando Muguruza.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Víctor Casal, ha defendido que su partido ha hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo con Podemos, al que ha instado a reflexionar porque "hasta las votaciones de esta tarde seguirá habiendo tiempo". En la misma línea, su compañera de escaño Silvia Abascal, portavoz hasta la llegada de Zuloaga a la secretaría general, ha dicho que el PSOE ha estado trabajando "hasta el último momento en un acuerdo sensato, real y equilibrado".

Ambos han asegurado que es "el mejor presupuesto posible, el que necesita Cantabria, el posible en función de los recursos y el que más se ajusta a las necesidades".

El PP también ha criticado el acuerdo entre el Gobierno y el "tránsfuga" Carrancio y ha preguntado al bipartito "de dónde van a sacar el dinero" que van a dejar de recaudar con la "rebaja" fiscal que ha tenido que pactar con este diputado.

La diputada del PP y quien fuera consejera de Economía, Hacienda y Empleo en la pasada legislatura, Cristina Mazas, ha opinado que, con estos Presupuestos y con la reforma fiscal que incluye, que ha calificado de "sartenazo" a los ciudadanos, "vivir en Cantabria se va a convertir en todo un lujo" y va a ser "donde más impuestos paguen los ciudadanos".

Por su parte, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha reiterado que el objetivo de los tres partidos de la oposición era "no aprobar el presupuesto para que Cantabria fuera mal". "Han puesto todas las trabas posibles, todo lo demás son cortinas de humo", ha apostillado.

En la misma línea, Carrancio ha señalado que "desde el primero momento", sin ni siquiera haber llegado al Parlamento el borrador presupuestario, PP, su "sucursal" de Cs y Podemos habían decidido ya presentar enmienda a la totalidad, algo que, a su juicio, constituye un "acto de egoísmo inaudito".

Hernando ha dicho que al portavoz de Cs "sólo le interesa el dinero del grupo parlamentario" y que "tiene en la mente las elecciones de 2019". "Nosotros gobernar y que esto vaya bien hoy", ha contrapuesto.

Como respuesta al regionalista, Gómez ha acusado al PRC de intentar que él, como diputado, "tenga cuantos menos derechos mejor", algo que ha negado Hernando desde el escaño. El portavoz de Cs ha avisado a los regionalistas que, "pese a lo que han intentado, no lo van a conseguir" y "va a seguir haciendo oposición".

Durante su intervención, el portavoz del PRC ha criticado especialmente la enmienda del PP que pide la Carta de Capitalidad de Santander, ya que cuando gobernaron "nunca se pidió, no era importante". "¿Para qué?, ¿para que la gestionen como el MAS, para que se les queme la ciudad?", ha dicho Pedro Hernando en alusión al incendio del Museo de Arte Contemporáneo de la capital.

La queja del PP ha sido inmediata. La diputada Cristina Mazas le ha pedido que retire esa afirmación, que ha dicho es "la de mayor bajeza moral" que ha escuchado hasta ahora desde la tribuna.