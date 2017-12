El 1-1-2 atiende en 2017 más de 888.000 llamadas que suponen la gestión de 410.000 asuntos

22/12/2017 - 13:27

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, destacó hoy la actividad que despliega el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2, "que sólo en el año que termina ha atendido más de 888.000 llamadas de emergencia, de las que se ha derivado la gestión de 410.000 asuntos", en el transcurso de un acto que ha tenido por objeto entregar a quienes trabajan en el 1-1-2 el 'Laurel de Murcia' concedido por el Colegio de Periodistas.

Rivera ha subrayado que es "un galardón de prestigio, que reconoce una trayectoria de 19 años, a lo largo de los que el 1-1-2 ha atendido cerca de 20 millones de llamadas de las que se ha derivado la atención de más de 6,5 millones de asuntos, la mayor parte de ellos vinculados con cuestiones relacionadas con la salud, pero también muchas otras relativas a la seguridad ciudadana, violencia de género, tráfico, extinción de incendios, salvamento y protección civil".

En concreto, de los 409.795 asuntos derivados de las 888.272 llamadas atendidas en lo que va de año, corresponden a seguridad ciudadana 45.069; a tráfico 34.864; a urgencias sanitarias 194.588; a consultas médicas 61.959; a protección civil 6.518; a extinción de incendios y salvamento 10.659; a violencia de género 13.316; y a información 42.822, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El consejero ha indicado que en estas fechas tienen una especial relevancia los incidentes relacionados con la combustión de diversos tipos de calefacción, tanto en lo que se refiere a incendios como a intoxicaciones. El número total de incendios en viviendas por calefacciones (radiadores, braseros, estufas y chimeneas, entre otros) es de 73, frente a los 76 de todo el año 2016.

A este respecto, Pedro Rivera ha recordado los consejos básicos para disfrutar "de unas fiestas seguras y felices". En casa, no dejar cerca de chimenea, brasero o estufa de gas, nada que pueda arder; apagar esas fuentes de calor al salir de casa; no poner ropa encima de radiadores; no sobrecargar enchufes e instalar detectores de humos.

Cuando se sale de excursión: no hacerlo en solitario; dar a conocer ruta a seguir y hora de regreso; llevar linterna y teléfono móvil cargado. Finalmente, cuando se sale de viaje, informarse de las condiciones meteorológicas; usar en lo posible el transporte público; si se usa automóvil, llevar el depósito lleno; y estar permanentemente informados del estado de las carreteras.

Rivera ha subrayado que son detalles "sencillos, fáciles de cumplir y que responden al sentido común, pero de cuyo cumplimiento puede depender la vida de muchas personas".