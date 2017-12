PSOE ve "injusto" e "insuficiente" la política fiscal del Gobierno y critica aumento de regalos fiscales

22/12/2017 - 13:32

El Grupo Municipal Socialista ha tachado de "injusto" e "insuficiente" la política fiscal del Gobierno regional y critica "mayor volumen de regalos fiscales".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado la socialista Reyes Maroto durante el debate de la sección de estado de ingresos en la Cámara regional para los presupuestos de la Comunidad de 2018.

"Su política fiscal es injusta e insuficiente, para mantener unos servicios públicos de calidad. Donde han incidido es en sucesiones y patrimonio y hay un mayor volumen de regalos fiscales", ha criticado Maroto.

Asimismo, la socialista ha señalado que la región es la que tiene los impuestos más bajos, pero no está de acuerdo con que salgan beneficiados todos, algo que se ve de manifiesto los datos de mercado laboral y en la pobreza que hay en la Comunidad.

Por su parte, el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha criticado las políticas del PP en esta materia están siendo "desleales" con el resto de las comunidades, porque rebajando esos impuestos provoca una menor renta fiscal en las demás.

"¿Por qué no crecen los que gestiona la Comunidad de Madrid en proporción similar a la actividad económica? Ciudanos y PP mantienen una situación de balneario fiscal en el impuesto de sucesiones y de donaciones y el impuesto de patrimonio totalmente bonificado", ha criticado.

El popular, por su parte, ha pedido a la oposición que no comparen patrimonio con renta, y que "comparen patrimonio con patrimonio y renta con renta". "A pesar de que dicen que dan a quien más lo necesita, mucho dicen pero los que sube los impuestos en Andalucía a todos los ciudadanos son ustedes", le ha espetado Muñoz a los socialistas.

En cuanto al presupuesto destinado al fondo de contingencia, Podemos ha señalado que han presentado una enmienda donde plantean la necesidad de que esté regulado para que se conozca el destino de la cantidad económica que se utiliza de este fondo.

"Si este fondo no está reglado, vamos permitir que --la presidenta del Gobierno-- Cristina Cifuentes, lo pueda utilizar para cualquier contingencia electoral", ha vaticinado Gutiérrez.

La socialista Reyes Maroto ha lamentado que algunos de los grupos hayan rechazado sus enmiendas por salir del fondo de contingencia pero ha criticado que en 2016 todos votaron por unanimidad que el Gobierno destinara 16 millones de euros de esta sección a Justicia.

Por su parte, el popular Pedro Muñoz ha explicado que "quien establece el cumplimiento o no de la regla de gasto es el Ministerio de Hacienda y es "quien certifica y es el que cumple". "Cuando usted vea que la Comunidad de Madrid ha incumplido volvemos a discutir", ha zanjado.

TEXTO ARTICULADO

El diputado de Podemos Jacinto Morano ha criticado que el presupuesto de la Comunidad para 2018 sólo lo haya hecho el Gobierno, y ha lamentado que Ciudadanos lo haya apoyado y no "haya dejado traerlo a la Cámara regional para dejar que con sus enmiendas y las de los socialistas se mejore".

"Creen que bajando los impuestos se mete el dinero en el bolsillo de la gente, pero los impuestos que han planteado no van a beneficiar a un gran numero de madrileños". "

La socialista Reyes Maroto ha señalado que para el texto articulado han presentado 48 enmiendas con las que piden más transparencia. Maroto ha criticado que PP y Ciudadanos hayan hecho un pacto de presupuestos que ya venía de un pacto de Gobierno con los gastos de acción social o claúsulas habiéndose sido suscritas "con anterioridad".

La diputada de Ciudadanos Susana Solís ha señalado estar "orgullosa" de los presupuestos y de "haber metido muchas medidas que estaban en su acuerdo" y ha criticado que la oposición niegue que se les hayan aprobado enmiendas en esta sección.

Por último, el popular Pedro Muñoz ha sostenido que el texto de articulado es "muy complejo" y que tiene 66 artículos, que regulan aspectos como los gastos de personal, oferta pública de empleo operaciones financieras de crédito y es un texto que "equilibra la transparencia, control y eficacia de lo que es el presupuesto".

Así, ha justificado que no aceptarán enmiendas "que van en contra de un proyecto político". "No puedo aceptar enmiendas que supondría que 150.000 niños no tuvieran centros bilingües o aceptar enmiendas que suponen no pagar el gasto de las recetas farmacéuticas", ha concluido.