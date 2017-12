Lotería.- La alcaldesa, "feliz" de que Baeza haya repartido cuatro millones de euros del Gordo de Navidad

22/12/2017 - 13:44

La alcaldesa de Baeza (Jaén), Dolores Marín (PSOE), se ha mostrado "feliz y contenta" de que de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad haya repartido cuatro millones de euros del primer premio del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería.

JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)

Marín, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que la administración de lotería que ha repartido diez décimos se encuentra situada en una de las zonas más céntricas de la ciudad por lo que "no sería de extrañar" que hubieran sido turistas los que hubieran adquirido los décimos, todos ellos vendidos en ventanilla.

Sea fuera o dentro donde se queden esos cuatro millones de euros, ha destacado que lo cierto es que la ciudad ha saltado a primera línea informativa por una noticia "alegre y positiva" por lo que se convierte en "un magnífico escaparate" para este pequeño municipio considerado joya del renacimiento.

En esta céntrica administración de lotería que regenta Antonio Jiménez, junto con sus hijas, desde hace 22 años, es la primera vez que se reparte un premio del sorteo de Navidad. En este administración adquieren la lotería casi todas las cofradías y hermandades de Baeza, de ahí que nada más conocerse la noticia haya surgido la sorpresa en la cofradía de La Borriquilla. Finalmente se ha comprobado que no eran los agradiados del Gordo, pero que por lo menos no se iban a quedar con las manos vacías puesto que su número acaba en 98 y eso se traduce en 'un pellizco', aunque sea pequeño por teminación.

Según pasan las horas, gana la idea de que los décimos premiados estén fuera de Baeza. Hasta la administración de lotería situada en el número 13 de la calle Obispo Narváez no se ha presentado nadie para celebrarlo y eso lleva a pensar, como dice Antonio, que el premio "se lo han podido llevar turistas". Eso, o que las personas agraciadas no se han dado cuenta todavía, o prefieren no hacerse notar.