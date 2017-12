Lotería.- Trabajadores del Área de Movilidad, incluida la edil, agraciados con unos 30 millones del 'Gordo'

22/12/2017 - 13:53

La edil de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Elvira Maeso, y más de 70 trabajadores del área y de empresas que tienen adjudicados algunos servicios y se encuentran en el mismo edificio ha resultado agraciados por el 'Gordo' de Navidad, que este año ha recaído en el 71.198.

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

Maeso, que lleva un décimo, se ha mostrado "contentísima" y ha asegurado a Europa Press que han sido "unos 30 millones de euros los que se han repartido en el área", ubicada en Tabacalera, porque un trabajador lo compró en la administración de loterías La Biznaga, en calle Mármoles.

La concejala ha explicado que la mayoría de los trabajadores han comprado un décimo, como ella, con lo que el premio es de 400.000 euros; y ha manifestado que todos los años juegan un mismo número, que lo elige ese trabajador.

Éste ha asegurado a Europa Press que lo compra todos los años en la misma administración porque tiene amistad con ellos, aunque cada vez elige un número distinto, explicando que tiene que "escoger entre los pocos que tienen suficientes series" para que haya décimos para todos los compañeros.

"Había cinco o seis número que me parecieron muy feos y éste me pareció muy grande y tampoco me gustaba mucho, pero al final me lo traje", ha manifestado Manolo, quien ha asegurado que él también se ha quedado alguno y ha repartido con la familia.

María José Gambero, otra de las agraciadas con un décimo y que se ha desplazado hasta su lugar de trabajo ya que está de vacaciones, ha asegurado a Europa Press que "es la primera vez que nos toca y no nos lo creemos". "Estaba viéndolo y me he levantado a ver si tenía alguna devuelta y me he llevado la sorpresa", ha apuntado.