La Generalitat oferta 2.008 plazas de empleo público de las que el 60% serán de turno libre

22/12/2017 - 14:27

El pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2017 para el personal de la Administración de la Generalitat que incluirá un total de 2.008 plazas, de las cuales 1.205 (el 60%) serán de turno libre y las 803 restantes para promoción interna.

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

El decreto también incluye que, aquellos puestos ofertados para promoción interna que no sean cubiertos, pasarán a las convocatorias de turno libre, ha informado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno. La OPE de 2017 se publica ahora ya que hasta que no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado no se podían confeccionar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las comunidades autónomas.

Esta oferta forma parte del compromiso adquirido por el Consell, mediante el Acuerdo de Legislatura firmado el 9 de junio de 2016 en el seno de la Mesa General de Negociación de publicar durante los años 2017, 2018 y 2019 ofertas de empleo que incluyan el mayor número de puestos de trabajo que permita la normativa estatal.

El decreto ha sido negociado con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Función Pública en su reunión del pasado 18 de diciembre.

La Generalitat pretende que la OPE de 2017 contribuya, en el mayor grado posible, a reducir la temporalidad en la Administración de la Generalitat. Así, los procesos selectivos derivados de la OPE de 2017 deben ser convocados por la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en el plazo máximo de un año.

La OPE de 2017 incluye procesos selectivos para cubrir, entre otras, plazas de técnicos superiores de Administración General, abogados, informáticos, ingenieros agrónomos, arquitectos, psicólogos, veterinarios, técnicos de Administración sociosanitaria, psicopedagogos, fisioterapeutas, administrativos y agentes medioambientales.

En concreto, las convocatorias ordinarias en distintos cuerpos y escalas prevén 131 plazas de turno libre, las convocatorias de procesos de estabilización del empleo 1.074 plazas de turno libre y las de promoción interna contemplan 803 plazas. En todos casos se establecen las correspondientes reservas de plazas para personas con diversidad funcional.