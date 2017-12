Policía Municipal de Bilbao realizará campaña preventiva navideña para evitar consumo de alcohol y drogas al volante

22/12/2017 - 14:34

Se intensificará su control y vigilancia, especialmente en aquellos puntos más transitados, hasta el próximo 7 de enero

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Municipal de Bilbao iniciará, con motivo de la época navideña, una campaña preventiva para evitar el consumo de alcohol y drogas al volante. Así, hasta el próximo 7 de enero se intensificará el control y vigilancia, especialmente en aquellos puntos más transitados, con el objetivo de prevenir uno de los factores con más riesgo en la carretera y que produce más del 43% de las víctimas mortales por accidente de tráfico.

En rueda de prensa, el concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, ha explicado este viernes que la iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura de Euskadi. "En la campaña realizada entre el 19 de diciembre de 2016 y el 4 de enero de 2017, de las 159 pruebas realizadas -143 de alcoholemia y 16 de drogas- sólo tres pruebas resultaron positivas, dos en alcoholemia y una en drogas, aunque si fueran cero, mejor que mejor", ha afirmado.

En cualquier caso, desde el Consistorio bilbaíno se ha recordado que el alcohol y otras sustancias al volante son "incompatibles", y se ha recomendado utilizar el transporte público para desplazarse durante estos días de fiesta. "Si bebes, no conduzcas", ha resaltado Del Hierro.

Del mismo modo, la Policía Municipal de Bilbao, junto con la Ertzaintza, ha establecido un dispositivo especial en las zonas comerciales y de ocio, con el objeto de dar prevención en seguridad ciudadana, controlar el tráfico, la venta ilegal ambulante y el ocio.

Los agentes patrullarán y realizarán una labor preventiva, con presencia disuasoria, con respecto a delitos de robo con violencia o intimidación y hurtos de cartera y móviles (mediante el descuido o el engaño) en las zonas comerciales y de ocio. Además se intensifica también la prevención en las zonas de ocio nocturno y la vigilancia preventiva contra agresiones sexuales.

En este sentido, desde el área de Seguridad Ciudadana se ha recomendado llevar el dinero estrictamente necesario y diversificar las ubicaciones y no entrar en juegos de azar callejeros ya que suelen ser "timos". "Nadie da euros a céntimos", ha apuntado Del Hierro.

Del mismo modo, se ha pedido tener "cuidado con las ayudas sospechosas", evitar comentar el hecho de que vamos a abandonar la vivienda, no llevar la cartera ni el teléfono móvil en el bolsillo trasero, hacer que la documentación y las llaves no vayan juntas y prestar atención a las descargas de equipaje. En caso de robo hay que llamar "rápidamente" al 112 o al 092 y aportar detalles.

ADORNOS NAVIDEÑOS

Asimismo, se ha señalado que los árboles navideños, "bien naturales o artificiales", son muy combustibles, por lo que se desaconseja su colocación cerca de los puntos de calor y se recomienda una distancia mínima de éstos y de los belenes de un metro de los aparatos de calefacción o centros de calor.

Por otra parte, si en la instalación de los adornos y árboles navideño colaboran niños, deberán estar acompañados por un adulto y vigilar que no jueguen con las bombillas y la instalación eléctrica.

La iluminación debe estar en buenas condiciones y homologadas, y se solicita que tengan marca CE. Si se eligen luces exteriores deben alimentarse por batería o bien que utilicen una toma de corriente exterior, y no hay que sacar cables por ventanas o superficiales que tengan que estar a medio cerrar.

Cuando se coloquen adornos eléctricos no se deben sobrecargar los enchufes ni unir cables sin adaptadores, y las conexiones y puntos de luz tienen que estar perfectamente aisladas y alejadas de productos combustibles e inflamables.

Si se usan velas en el decorado, hay que buscar un lugar seguro para colocarlas para que no dañen ningún material con la parafina (al derretirse) o provoquen accidentes domésticos.

MATERIAL PIROTÉCNICO

Igualmente, el Consistorio de la capital vizcaína ha pedido a la ciudadanía que tome conciencia del "grave peligro" para su seguridad que puede conllevar la manipulación de material pirotécnico, y ha requerido que se evite el lanzamiento de cohetes y petardos durante la presente campaña de Navidad.

En las pasadas navidades, en los tres días "claves" en los que se hace un mayor uso de dicho material pirotécnico (Nochebuena, Nochevieja y Año Nuevo), los Bomberos de Bilbao realizaron 42 salidas, siendo 19 de ellas por incendios, quemándose contenedores de basura, toldos y maleza. Sólo en Nochevieja se produjeron casi la totalidad de los incendios -17- de los que doce fueron en contenedores de basuras, cuatro en toldos y uno en arbusto.

En este sentido, los consejos de Protección Civil y Emergencias ante la utilización del material pirotécnico son los de adquirirlo en locales de Venta Autorizados por la Subdelegación del Gobierno, tener en cuenta la edad mínima para utilizar artefactos pirotécnicos según su categoría, comprobar que no haya objetos que impidan su ascenso antes de lanzar artificios aéreos, no encender cerca de otros artificios y no guardar los artificios pirotécnicos en los bolsillos o en la ropa.

Además, no hay que disparar en la mano cuando esté expresamente indicado en las instrucciones, no se debe situar ninguna parte del cuerpo por encima o delante del artificio, no se tiene que lanzar contra personas, animales o bienes y respetar que sólo puedan ser usados en interiores cuando así esté expresado en las instrucciones.

También se debe encender la mecha por su extremo más alejado y de espaldas al viento, no colocar en el interior de botellas o latas, no manipular sus componentes ni extraer su contenido y no disparar si presentan desperfectos.

Una vez encendida la mecha es necesario retirarse inmediatamente. Si falla el encendido, hay que esperar al menos 30 minutos antes de acercarse y, si la mecha está intacta, volver a encender; en caso contrario, inutilizar el artificio introduciéndolo en un recipiente lleno de agua, al menos ocho horas.

Durante estas fechas, agentes de la Policía Municipal de Bilbao realizarán inspecciones en distintos establecimientos de la capital vizcaína en horario de mañana y tarde. Estas inspecciones se realizarán de forma complementaria a la "intensificación y control exhaustivo" de la venta ambulante en la vía pública durante la campaña navideña y de rebajas.

La Policía Municipal realizó nueve incautaciones en 2016, de las que seis de ellas fueron en locales comerciales y el resto en la vía pública. En total se decomisaron 22,47 kilos de material pirotécnico.