Adrián Barbón (FSA): "Por el todo o nada los asturianos se quedan sin nada"

22/12/2017 - 14:38

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha afirmado que su partido ha demostrado su "vocación de diálogo" para aprobar un presupuesto de izquierdas. Con todo, ha indicado que el diálogo no se puede entender "como un todo o nada", que "algunos grupos" han demostrado que pluralidad significa bloqueo y que por culpa de esto los asturianos se han quedado "sin nada".

OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)

El líder de los socialistas asturianos se ha posicionado así después de que la Junta General aprobara con los votos de PP, Podemos Asturies, Ciudadanos y Foro Asturias las enmiendas a la totalidad de las cuentas del 2018, por lo que el Gobierno liderado como Javier Fernández ha visto como su proyecto de presupuestos era rechazado.

Por todo ello, Adrián Barbón ha afirmado que estamos ante un día "que no es bueno para los asturianos". "Estos días he intentado trasladar en nombre de la FSA que los presupuestos no son buenos para los partidos, son buenos para Asturias y los asturianos, por lo tanto que no salgan adelante es malo para Asturias y los asturianos", ha indicado.

Ante el voto de Podemos a apoyar las enmiendas a la totalidad por no incluir las cuentas la gratuidad de las escuelas de 0 a 3, Barbón ha afirmado que en los meses que lleva al frente de la FSA han demostrado la "vocación de diálogo", pero que nunca he entendido el diálogo como un "todo o nada". "Eso no es dialogar, eso es otra cosa", ha señalado.

Así, ha afirmado que "algunos grupos" han demostrado que la pluralidad significa bloqueo, algo que ha calificado como "malo" y ha indicado que los asturianos se preguntaran por lo que supone que no haya habido un acuerdo entre las tres fuerzas de izquierdas -PSOE, Podemos Asturies y IU-IX-.

Barbón ha afirmado que el proyecto de presupuesto se construyó desde la izquierda, y que, mismamente, recogía muchas de las propuestas de Podemos. "Es lo sorprendente, son unos presupuestos claramente a la izquierda que normal que no gusten a las tres fuerzas de la derecha, pero no es normal es que por un todo o nada se bloquee la posibilidad de que Asturias tenga unos mejores presupuestos", ha dicho.

En ese sentido, ha destacado la "voluntad negociadora" de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que ha demostrado "su buen hacer". Del mismo modo, ha llamado a "algunos grupos" a reflexionar, "porque tienen que replantearse si lo que están haciendo es beneficioso para los asturianos y "seguro que en el 2019 les van a pedir cuentas a los partidos que impiden que la negociación y el acuerdo avance".

Así, ha indicado que le sorprende lo sucedido "porque el diálogo ha existido" y en él han conseguido sumar a IU-IX. "Lamento profundamente que algunos grupos hayan decidido no participar en ese diálogo", ha señalado Barbón, que ha afirmado sentirse "triste" por que han perdido "los que creemos en el diálogo".

"Estoy convencido que los asturianos van a preguntarse de que les sirve que se haya rechazado un presupuesto por el tono o nada, si el año que viene van a tener que seguir pagando la cuota integra de las escuelas infantiles de 0 a 3, cuando si se hubiera aprobado el presupuesto pagarían sólo la mitad. Por el todo o nada los asturianos se quedan sin nada", ha señalado Barbón, que ha dicho no compartir ese análisis. "Creo sinceramente que se han equivocado y que los asturianos lo van a ver y valorar así", ha indicado.

Por otro lado, ha rechazado la invitación del portavoz de Podemos Asturies, Emilio León. "El Gobierno tiene que seguir gobernando y puedo garantizar que lo va a hacer con el apoyo del partido", ha indicado, para explicar que el dia 29 de diciembre se va a reunir la Comisión Ejecutiva Extraordinaria de la FSA para que el partido aborde cómo empezar 2018. "Lo que parece normal en estos momentos es evidentemente la prórroga", ha sentenciado.

21-D

En otro orden de cosas, Adrián Barbón se ha posicionado sobre el resultado de las elecciones catalanas del 21D, donde ha dicho compartir la valoración realizada por el candidato del PSC, Miquel Iceta. Así, ha señalado que la primera vez en 18 años que no hay una perdida de votos de los socialistas en Cataluña, pero que se ha avanzado "muy poco" al suponer nada más una subida de un diputado". "Creo que el resultado es tremendo y habrá que gestionarlo con mucha cautela, mucho diálogo y mucha calma", ha sentenciado