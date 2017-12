Aprobados los 94,3 millones de euros del presupuesto inicial del Ayuntamiento de Toledo con el apoyo de PSOE y Ganemos

22/12/2017 - 14:51

PP rechaza porque son unas cuentas "falsas" y Cs asegura que han dicho "no" por la negativa a todas sus enmiendas

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha dado este viernes luz verde a la aprobación inicial del presupuesto municipal para 2018, cuya cuantía asciende a 94.390.000 euros, y que ha contado con el apoyo de los grupos de gobierno --PSOE y Ganemos--, y han sido rechazados por el PP y Ciudadanos.

Según ha señalado el concejal de Hacienda, José Pablo Sabrido, se trata de un proyecto presupuestario "ordenado, dinámico y que potencia el desarrollo económico y social y garantiza el empelo". Además, ha explicado que crecen determinadas áreas, como política de empleo, que "crece por encima del 50 por ciento; políticas de igualdad, crecen un 13 por ciento o inversiones, un 192 por ciento".

Así, ha añadido que los organismos autónomos, dependientes del Consistorio, han recibido: el Patronato Municipal de Deportes, cuatro millones de euros; el de Música, 730.000 euros; el de Turismo, 680.000 euros; el Teatro de Rojas, 1,5 millones de euros; y la Empresa Municipal de la Vivienda, 1,7 millones de euros.

Desglosando los capítulos, Sabrido ha señalado que el primero, de impuestos directos, comprende 44,5 millones de euros; el de impuestos indirectos, 9,7; el de tasas y precios públicos, 20,8 millones; el cuarto, de transferencias corrientes, 16,1 millones de euros; y el de ingresos patrimoniales, 1,5 millones.

Por último, y antes de proceder a las intervenciones de los grupos municipales, el portavoz ha terminado su intervención felicitando "a todos los concejales y a los técnicos por el esfuerzo realizado".

CS RECHAZA PORQUE HAN DICHO "NO" A SUS ENMIENDAS

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Esteban Paños, ha argumentado el rechazo de su grupo a este presupuesto para 2018, porque en 2016 PSOE y Ganemos se comprometieron a elaborar un Plan de Subvenciones y "este era condición indispensable para que Cs respaldara las cuentas y a día de hoy no existe". "No es un capricho, es necesario para garantizar transparencia de todas las asociaciones", porque además "hay que devolver al tejido asociativo el esfuerzo que hacen en la ciudad", ha recalcado.

Asimismo, según ha señalado, lo rechazan porque el equipo de Gobierno ha dicho "no" a las enmiendas parciales de la formación naranja, cuando las propuestas "son buenas para la transparencia y el desarrollo".

En este sentido, ha concretado que reclaman partidas como destinar 20.000 euros para arreglar aseos públicos, 3.000 más para potenciar las olimpiadas escolares o 150.000 para mejoras de accesibilidad en patios de colegios. Por último, ha señalado, antes de desear que Toledo "sea una ciudad de vanguardia", que "si en todos los ejercicios el Consistorio tiene superávit parece que cobra impuestos de más a los vecinos", concluía.

PP CREE QUE LOS PRESUPUESTOS SON "FALSOS"

Del Grupo Municipal Popular, el encargado de dar voz a sus alegaciones ha sido el portavoz, Jesús Labrador, quien ha tachado de "falsos" los presupuestos porque en el 2018 "no se prevé recibir los fondos Edusi y tendrán que eliminar nueve millones para no saltarse la regla de gasto y ser intervenidos".

Por ello, ha invitado a que el equipo de Gobierno diga qué es lo que "van a dejar de hacer cuando tengan que modificar el presupuesto para no saltarse la regla de gasto".

Además, ha afeado al portavoz de Ganemos, Javier Mateo, que las inversiones que se pueden hacer con recursos ordinarios no vayan destinadas a servicios sociales para que puedan ejecutarlas.

Para Labrador, el bipartito "no es de fiar" pues en los presupuestos que han ido elaborando en estos años se ha comprobado que se han incluido partidas que "no se han ejecutado y año tras año las vuelven a incluir, como la conexión de Safont, el nuevo recinto ferial o las inversiones destinadas al Casco que no determinan porque ni siquiera tienen proyecto".

GANEMOS: "MÁS PARA EMPLEO"

En su turno, el portavoz de Ganemos ha mantenido que estos presupuestos aumentan en más de un 50 por ciento lo destinado a empleo y un 25,4 por ciento en transparencia y participación. En definitiva, ha dicho que son los "más solidarios y enfocados al empleo de los últimos años".

Además, ha dicho, "se acabó el año de asfalto y ahora toca algo distinto que Ganemos ha tratado de aportar a través de tres líneas de trabajo: una, con más de un millón de euros para invertir en eficiencia energética de edificios municipales; dos, destinando 1,5 millones de euros a presupuestos participativos, ya que buena parte de ello irá destinado a que sean los vecinos los que lo elijan; y tres, un incremento de políticas sociales y un aumento del 50 por ciento en materia de empleo".

Dicho esto, ha sugerido al portavoz de Cs que "encuentre su sitio", ya que a su juicio, le "incomoda el giro a la derecha de su partido y además, a veces, presenta indefiniciones", mientras que al PP le ha dicho que su enmienda a la totalidad es "solo la excusa" para haber retirado todas sus enmiendas parciales, "que por una parte les ha ahorrado trabajo".

Por último, ha mostrado el deseo de Ganemos de que continúe aumentando el presupuesto destinado a cooperación, que si bien ha llegado al 0,7 por ciento, "está difícil llegar al 1 al final de la legislatura".

HONORES Y DISTINCIONES

De otra parte, el vicealcalde y concejal de Cultura, José María González Cabezas, ha dado a conocer el expediente de honores y distinciones ante la próxima celebración del Día de la Ciudad, el 23 de enero, festividad de San Ildefonso.

Los reconocidos son: el Club Deportivo Toledo, con la Medalla de Oro de la Ciudad; el maestro y escritor Fernando Aranda Alonso, como Hijo Predilecto; el historiador y profesor de la UCLM Ricardo Martín Izquierdo, como Hijo Adoptivo; y la doctora Cristina Romero Castellano, que dirige la Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo, y la presentadora y documentalista Mabel Lozano, ambas reconocida como Ciudadana de Honor. Además, se ha dedicado la plaza de Barrio Rey a Fedeto y la calle Reino Unido a la ONCE.

Durante este pleno también han sido aprobadas, de manera definitiva, las ordenanzas fiscales y de precios públicos previstas para el ejercicio de 2018.