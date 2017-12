ELA denuncia que el Gobierno Vasco no presenta "propuestas de calado" para Educación Especial y no descarta huelgas

22/12/2017 - 15:38

El sindicato ELA ha denunciado que el Gobierno Vasco, en la reuniónde la mesa de negociación del personal Laboral Docente y de Educación Especial mantenida este jueves, no realizó "ninguna propuesta de calado" para Educación Especial y, si no modifica su planteamiento, no descarta huelgas y movilización.

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el sindicato ha señalado que el Ejecutivo Autónomo no tiene intención de ampliar los criterios para designar las necesidades educativas especiales y sigue proponiendo jornadas de 37,5 horas semanales.

Además, ha indicado que se niega a que el personal sustituto cobre el verano y mantiene una propuesta de OPE para 2019 que situaría la temporalidad en el 34%. ELA ha manifestado que el Gobierno "no dio respuesta" a las necesidades y reivindicaciones que les han llevado a la movilización a lo largo de los últimos meses.

"Los últimos años, el Gobierno Vasco ha endurecido los criterios para el reconocimiento de alumnado con Necesidades Educativas Especiales y ha utilizado criterios restrictivos para dotar de personal", ha denunciado.

Por lo tanto, ha indicado que, como consecuencia de todo ello, existe un mayor número de alumnos con "necesidades reales" de apoyo educativo que las asignaciones de personal, lo que supone un "incremento notable" en las cargas de trabajo del personal de Educación Especial, pero también del profesorado y dificulta el desarrollo del trabajo educativo en el aula.

"Ayer, el Departamento de Educación no planteó ninguna medida para dar respuesta a esta situación. Muchos educadores tienen jornadas de 37,5 horas o más y suelen desempeñar labores de transporte que no les corresponde", ha manifestado.

ELA ha criticado que el Departamento de Educación mantenga la misma propuesta que en septiembre de establecer una jornada máxima semanal de 37,5 horas. En cuanto a transporte, comedor y monitores de alumnado con necesidades especiales, planteó la creación de una comisión técnica, en un "claro intento" de evitar dar respuesta a estas reivindicaciones.

El sindicato ha señalado que el personal sustituto, aunque trabaje más de 165 días al año, no cobra en verano y "así seguirá siendo". "A pesar de que su labor es educativa, cobran un 20% menos que la categoría docente más baja (6.600 euros menos) y las plazas que requieren titulación de grado no estén homologadas con el resto de plazas similares del resto del sistema educativo público", ha añadido.

Por lo tanto, ha manifestado que la propuesta del Departamento fue "idéntica" a la de septiembre, "es decir, únicamente la homologación de los titulados de grado". ELA ha indicado que están de acuerdo con esta medida pero reclama que se ponga en práctica y también exige un planteamiento "para ir recortando la brecha salarial que padece el 90% restante de este colectivo respecto a la categoría docente más baja".

Por otra parte, ha señalado que, con el fin de reducir la temporalidad, el Ejecutivo mantuvo la propuesta de septiembre de una OPE de 260 plazas en 2019. ELA ha indicado que, teniendo en cuenta que, entre todos los colectivos 630 personas tienen contrato temporal, la propuesta dejaría la tasa de temporalidad a final de legislatura en el 34%, en el mejor de los casos.

Además, ha apuntado que, de los 370 puestos estructurales que hay fuera de la RPT, tan sólo va a regularizar y recoger en la RPT 50, manteniendo más de 300 puestos estructurales en situación "irregular". Entre las novedades, ha mencionado la propuesta de apertura de listas de sustituciones en caso de OPE y su mantenimiento, así como la creación de un fondo social para este colectivo. El sindicato ha señalado que, aunque lo consideran positivo, "tras cinco días de huelga resulta claramente insuficiente".

El sindicato ha manifestado que el Gobierno obvió reivindicaciones sindicales como la recuperación del poder adquisitivo (que supone un 15%, una pérdida acumulada de más de 20.000 euros desde 2010), el fin de la penalización de las bajas o medidas que faciliten la jubilación.

Por todo ello, considera "insuficiente" la propuesta y cree que "apenas mejora la ya realizada en septiembre". Por ello, ha anunciado que, en caso de que no haya una mejor propuesta "no nos dejará otro camino que seguir con las huelgas y la movilización".