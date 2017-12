Cataluña. sánchez urge a rajoy a "proponer una solución" para cataluña

22/12/2017 - 15:05

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, urgió este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que proponga una "solución" para Cataluña después de los resultados electorales del 21-D.

En una rueda de prensa conjunta en Barcelona con el candidato y líder del PSC, Miquel Iceta, Sánchez indicó que respecto a Cataluña la "principal tarea" de Rajoy debe ser "proponer una solución", ya que ha llegado la hora de hacerlo porque "no sólo se ha quebrado" a la sociedad catalana, sino que se está poniendo "en riesgo" el conjunto de España.

"Es el momento de que el Gobierno asuma sus responsabilidades y proponga una solución" para Cataluña. "Nosotros hemos propuesto una hoja de ruta leal, si el presidente tiene una hoja de ruta alternativa, la escucharemos y no renunciamos a apoyarla, pero tendrá que ponerla encima de la mesa", dijo.

Así, señaló que este es un problema que "entró primero en los hogares catalanes", pero que "ahora está en los hogares de todos los españoles", por lo que "la principal tarea que tienen el Gobierno de España y su presidente es proponer una solución a esta crisis en Cataluña.

Sánchez se desplazó este viernes a la sede del PSC para participar junto a Adriana Lastra y José Luis Ábalos en la reunión de la Ejecutiva de los socialistas catalanes que analizó el resultado de las elecciones autonómicos.

Tras felicitar a Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos por la victoria, afirmó que los socialistas han "avanzado" con los apoyos recabados este 21-D, al pasar de 16 a 17 escaños, pero reconoció que "menos" de lo que querían, ya que sus expectativas pasaban por superar la veintena de diputados. Aseguró que harán una "oposición de izquierdas" que va a "anteponer" la agenda social, que ha sido la "gran olvidada" durante los últimos años.

Junto a Iceta, Sánchez manifestó que el resultado de los comicios "no obedece para nada" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que "tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido estos últimos diez años" por la falta de respuesta desde el Ejecutivo central debido a su "inmovilismo" y "displicencia" hacia Cataluña. Una crisis, dijo, que ha sido "larvada" durante estos seis años como consecuencia, en parte, de la "falta de pulso" de Rajoy.

PSOE VERTEBRADOR

Destacó las "debilidades" del proyecto de gobierno del Partido Popular, que en Cataluña "cuenta con menos apoyo que una fuerza antisistema". Asimismo, consideró que es una "anomalía" del sistema que un partido grande en España sea una "anécdota" en Cataluña. Afirmó que el PP también está sufriendo una crisis en el "liderazgo de las derechas", como consecuencia del "empuje" de Ciudadanos.

Por ello, subrayó que el "único partido" nacional capaz de gobernar territorialmente es el PSOE, además de ser el partido de izquierdas no independentistas de Cataluña, y señaló que Cs es un partido conservador que no compite con la izquierda. "La única fuerza capaz de vertebrar a España es el PSOE, que tiene una presencia notable en todos los territorios", subrayó.

El líder del PSOE también alertó a los partidos independentistas de que "no han ganado en votos", por lo que si antes no podían iniciar el camino al independentismo, ahora "menos", e insistió en que "la legalidad constitucional no se puede quebrar".

Trasladó a las fuerzas independentistas que Cataluña necesita un gobierno que gobierne para "el 100% de los catalanes" y no para el 47% que les respalda, por lo que instó a Carles Puigdemont a "atenerse a la legalidad y la constitución".

Por su parte, Iceta reiteró que no respaldarán la investidura de un presidente independentista y reconoció que los ciudadanos han situado al PSC en la oposición porque no han sabido trasladar confianza en parte de su electorado.

22-DIC-17

