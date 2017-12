PGC.- El PP dice que Zuloaga irrumpió como una "stripper saliendo de una tarta" y ha salido "trasquilado"

22/12/2017 - 15:53

Advierte a PRC y PSOE que su acuerdo con Carrancio tendrá para ambos "costes políticos"

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El PP cree que usar al "tránsfuga" Juan Ramón Carrancio como "sicario político" para aprobar los Presupuestos regionales de 2018 tendrá un "coste político" para PRC y PSOE y sus líderes: un Miguel Ángel Revilla "no tiene ningún problema en hacer lo contrario a lo que predica" y un Pablo Zuloaga que irrumpió en la negociación de la cuentas como una "stripper saliendo de una tarta" y ha salido "trasquilado".

Así lo ha afirmado este viernes, durante el debate final de Presupuestos,el portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Van den Eynde, al que el portavoz del grupo socialista, Víctor Casal, le ha pedido que retire la comparación que en su "monólogo barato" ha hecho de Zuloaga con una "stripper", profesión que, según ha dicho, "denigra" a la mujer y la trata como un "objeto sexual".

"No voy a retirar una ofensa que no he hecho", le ha respondido el portavoz popular a Casal, al que ha acusado de ponerle una "trampilla" para dejarle "fatal".

Y es que Van den Eynde ha aclarado que "ni se le ha ocurrido comparar" a Zuloaga con una "stripper", sino su "aparición sorpresiva" en la negociación de los Presupuestos, al presentarse en la reunión que iba a celebrarse entre los grupos regionalista, socialista y popular y miembros del Gobierno para hablar del Presupuesto, un encuentro que no llegó a celebrarse por la negativa del PP a que en ella participara el líder del PSOE.

Al margen de este rifirrafe, el portavoz del grupo popular ha opinado que a Zuloaga se le ha notado "mucho" en esta negociación presupuestaria que es "muy nuevo" al intentar negar que su partido estaba negociando con un "tránsfuga", buscando que fuera el PRC el que se "comiera el marrón" del acuerdo con Carrancio, algo que, a su juicio, no le han permitido los regionalistas, que le han "cogido de la oreja" y le han dicho "tú te caes al barro como todos".

"Ha ido hacer el cuco al nido del cuco", ha ironizado el portavoz popular, quien ha opinado que, con ese intento, Zuloaga demuestra "no conocer" ni al PRC ni la "cintura" de Revilla, al que Van den Eynde ha reconocido que "amodia" (ama y odia) porque aunque "le repatean muchas de las cosas que hace en política" también "admira" su "cintura" y "habilidad".

Para Van den Eynde, el PRC y Revilla ha devuelto a Zuloaga este maniobra por ponerse "de perfil" en el acuerdo con Carrancio haciendo que se convirtiera en el "centro" de un "fregado" del que el socialista podría haberse librado, según el portavoz popular.

LOS "ZASCAS" ENTRE PRC Y PSOE

En opinión de Van den Eynde, los "zascas" que en esta negociación se han producido entre regionalistas y socialistas han alcanzado el "nivel de esperpento regional" con el "espectáculo tan entretenido que han ofrecido a la opinión pública".

El portavoz del grupo popular ha opinado, sin embargo, que las "mentiras" de regionalistas y socialistas y de sus líderes negando que estaban negociando con un tránsfuga no se las ha creído "nadie".

LA "REEDICIÓN DE LA LACRA DEL TRANSFUGUISMO"

Para Van den Eynde, la negociación parlamentaria es una "tragicomedia", "cómica por las formas" y "trágica por las consecuencias e implicaciones políticas" pues, a su juicio, este viernes se van a aprobar los Presupuestos "gracias a la reedición de la lacra del transfuguismo" y una "perversión" de lo que votaron la "ciudadanía de Cantabria".

"Hemos vuelto al pasado", ha lamentado el 'popular', quien ha hecho suyas las palabras del diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, en las que afirmaba que Revilla iba a dejar como "herencia" el regreso de "las peores artes de la política a Cantabria". "Eso define muy bien lo que ha sido esta tramitación", ha dicho Van den Eynde, quien ha afeado a Revilla el acuerdo con Carrancio después de haber sido "especialmente beligerante" con el transfuguismo.

Van den Eynde ha recordado que Revilla denifió el transfuguismo como "unas de las peores lacras de la política" en España y lo llegó a considerar "tan execrable", según el portavoz popular, como el narcotráfico.

Por ello, ha llamado la atención en el hecho de que Revilla "no tenga problemas de conciencia para negociar el futuro de Cantabria con quien califica tan deleznable como un narcotraficante".

Todo ello, muestra, según Van den Eynde, que el "discurso ético" de Revilla en relación a la política es "fundamentalmente cháchara" y "sin contenido".

Por otra parte, su compañero de partido, el diputado Luis Carlos Albalá, ha considerado que con este acuerdo están "quemando" no solo el presupuesto, sino el Parlamento y la "credibilidad de ssu líderes".

Tras escuchar a los 'populares', el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha vuelto a reiterar que ni el PP, ni Podemos ni Ciudadanos "no querían el Presupuesto" y ha dicho que "no trabajan". A la vez, ha opinado que "sólo les ha faltado acusarme de amañar el sorteo de la lotería para que toque aquí y mañana esto no sea noticia".

Como contestación, el PP le ha respondido que su grupo no desea que no haya Presupuesto, sino que lo que "no quería era un mal Presupuesto" como el que, a su juicio, se va a aprobar este viernes.

Van den Eynde ha señalado que el "problema es que no se ha podido negociar" el Presupuesto porque "estaba negociado" y "cerrado" con Carrancio y, por tanto, el resto era un "paripé", en el que --ha dicho-- también ha contribuido Podemos al participar en las "reuniones cosméticas" con PRC, PSOE y Gobierno.

Por su parte, en la recta final del debate matutino, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha dicho que si no se ha llegado a un acuerdo es porque el Gobierno ha incumplido sus compromisos.

Y su homólogo de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha dicho también a PRC y PSOE que "tiempo han tenido para tenernos a su lado" pero "no han hecho nada por negociar".

Además, también ha aludido a los incumplimientos del acuerdo presupuestario al que llegó su formación con PRC y PSOE para aprobar los Presupuestos de 2017.

El portavoz del PRC ha defendido que su partido ha cumplido la mayoría de los acuerdos firmados con Podemos en el pacto de investidura por el que el partido morado permitió con su abstención la elección de Revilla como presidente y ha denunciado que Podemos ha votado "250 veces con el PP" durante el debate de las enmiendas parciales, 200 en el presupuesto y 49 en la Ley de Acompañamiento.

Los regionalistas también han defendido que se ha cumplido el "85%" de los compromisos del pacto presupuestario suscrito entre PRC, PSOE y Ciudadanos para aprobar las cuentas de 2017.

Por su parte, Carrancio ha vuelto a defenderse de las críticas de transfuguismo explicando que se fue de un partido, Ciudadanos, que "persigue a quien estorba con denuncias falsas y filtraciones interesadas" y a quien sí que se puede imputar transfuguismo ideológico, ha dicho, porque nació "en el centro y ahora está en la derecha".