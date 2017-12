Cataluña. iceta reconoce que la 'tercera vía' no se ve todavía como una solución

22/12/2017 - 15:38

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El primer secretario del PSC y candidato en las elecciones autonómicas del 21-D, Miquel Iceta, asumió este viernes que los resultados electorales muestran que su propuesta de la "tercera vía" todavía no es asumida como una solución en Cataluña.

Iceta compareció en la sede del PSC en rueda de prensa junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez. El secretario general de los socialistas se desplazó este viernes a la sede del PSC para participar junto a Adriana Lastra y José Luis Ábalos en la reunión de la Ejecutiva de los socialistas catalanes que analizó el resultado de las elecciones autonómicas.

Ante los periodistas, Iceta reconoció que el obtenido es un "resultado bastante modesto" (de 16 suben a 17 escaños) y que esperaban "mas" porque aspiraban a "romper" con los soberanistas", pero que no han "atendido suficientemente a la complejidad de la contienda". "No hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas y la tercera vía no es vista aún como una solución capaz de superar una situación tan polarizada", reconoció.

Además, dijo que los resultados electorales demuestran que hay "dos bloques muy iguales, y que uno no puede imponerse sobre el otro". Ello le llevó a instar a los independentistas a abandonar la vía unilateral.

Iceta no tiene dudas en que las formaciones independentistas (Junts, ERC y CUP) formarán gobierno porque "hasta ayer" estaban juntas y apuntó que el "problema" es "qué política" harán porque los "problemas de los catalanes no pueden esperar". "Esperamos que lo haga de acuerdo con las leyes y pensando en todos los catalanes", apostilló. No obstante, dejó claro que no darán apoyo a ningún presidente independentista y que se situarán "claramente en la oposición" aunque tiempo habrá de "acuerdos puntuales" en el Parlament.

Además, apuntó que el hecho de que "se repita una mayoría independentista es lo que bloquea la situación política" y que eso le duele más que la victoria de Ciudadanos. Así, comentó que la Ejecutiva aprobó abrir las negociaciones con "todos" los grupos parlamentarios para conocer las "intenciones de unos y de otros".

(SERVIMEDIA)

22-DIC-17

MML/LDS/gja