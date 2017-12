El BOJA publica la licitación de las obras del centro de salud de San Pedro Alcántara

22/12/2017 - 16:29

El presidente del PSOE de Málaga y concejal en Marbella (Málaga), José Bernal, y la delegada de Salud de la Junta en la provincia, Ana Isabel González, han anunciado que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes una resolución del 18 de diciembre por la que se licitan las obras de construcción del centro de salud del núcleo poblacional de San Pedro Alcántara.

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La licitación estará en fase de exposición pública durante 26 días naturales para que las empresas puedan concurrir a la construcción de un centro de salud cuyo importe de salida ronda los 4,7 millones de euros sin contar el IVA, ha señalado Bernal.

"El BOJA refleja el compromiso de un Gobierno socialista y de los socialistas con los vecinos de San Pedro Alcántara. Dimos nuestra palabra, lo llevamos en nuestro programa electoral y dijimos que ese centro de salud iba a ser una realidad. Será, posiblemente, el centro de salud de mayor envergadura de la provincia", ha señalado el presidente de los socialistas de Málaga.

"Esto no es el anteproyecto del proyecto de un compromiso de licitación, como hace el PP. Esto es la obra. Es el centro de salud que merecen los sampedreños. Aunque nos echen del gobierno, cumplimos. Otros, ni aún gobernando, cumplen su palabra", ha agregado.

La delegada territorial de Salud de la Junta ha agregado que el equipamiento sanitario contará con una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, lo que triplica el actual centro de salud, y tendrá 24 consultas y otras cuatro consultas de pediatría. Entre los servicios que se prestarán en el centro sanitario, González ha destacado un gabinete odontológico, una zona de psiquiatría o rehabilitación y fisioterapia.

Por otra parte, el secretario general del PSOE en San Pedro, Manuel García, ha destacado que la Junta también ha licitado, con un importe de 332.000 euros, las obras de estabilización de los terrenos que albergan el colegio José Banús, en el distrito de Nueva Andalucía. El centro se asienta sobre un suelo de arcilla expandida que experimentan movimientos con las filtraciones de agua.

"El estado actual del colegio no conlleva peligro para los alumnos, pero la obra es necesaria para evitar que se deteriore el equipamiento educativo y asegurarlo muchos años más", ha agregado, incidiendo en que "la Junta de Andalucía y los socialistas cumplimos con la palabra que damos".

Así, ha incidido en que su política "no va en función de si gobernamos o no". "Cuando damos nuestra palabra, no la cambiamos a los diez días. La cumplimos y la llevamos hasta las últimas consecuencias porque es bueno para los ciudadanos de San Pedro y Nueva Andalucía", ha señalado.