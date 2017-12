García (PSOE): "No entendemos que el Gobierno no ponga una iniciativa extraordinaria contra el desempleo"

23/12/2017 - 10:34

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García (PSOE), ha afirmado que no entiende que el Gobierno central "no ponga en marcha una iniciativa extraordinaria contra el desempleo" en la provincia de Cádiz. Igualmente, ha añadido que "igual que se sigue sin entender que esa famosa ITI Empleo que anunció la ministra Fátima Bañez a día de hoy se desconozca y no se haya invertido ni un céntimo".

CÁDIZ, 23 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, Irene García ha afirmado que desde el gobierno de la Diputación tiene la "sensación de que estamos cumpliendo la tarea y los compromisos, que esta Institución movilice recursos para combatir el principal problema de la provincia, el desempleo".

"Nunca pudimos entender que en los peores años de crisis económicos, la Diputación, que gestiona un presupuesto muy importante, no pusiera recursos para combatir el desempleo", ha afirmado García, que ha añadido que "en este sentido ha habido un efecto".

La presidenta de la Diputación ha afirmado que no son "de los que alardeamos diciendo que cuando el desempleo baja es por uno y cuando sube es por culpa de otros, pero está claro que la aportación de Diputación también ha sumado a que hoy se esté en una situación de desempleo donde ha bajado en torno a un 12 por ciento". "Estamos hablando de una situación donde, al menos, podemos hablar de esperanza", ha señalado.

En este sentido, la presidenta de la Diputación ha calificado como "muy positivo" el balance de los tres planes de empleo puestos en marcha desde la Institución provincial, "con 3.000 empleos creados, que ha supuesto ayudar a muchas familias".

Igualmente, ha recordado la puesta en marcha del Plan contra la Pobreza energética, "que no existía y ayuda a muchas familias vulnerables con los suministros básicos, así como el Plan Invierte, "que en nada se parece el último al nivel de inversión que había anteriormente".

A juicio de la presidenta de la Diputación, "se podrían hacer muchas más cosas contra el desempleo si el Gobierno de España levantara el pie del acelerador y permitiera que ese dinero, mal llamado superávit, que procede de una buena gestión, se pudiera revertir en los ciudadanos, porque procede de su bolsillo".