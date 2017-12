El investigador de la ULPGC Daniel Castillo colabora en un libro sobre la evolución de las redes portuarias regionales

23/12/2017 - 12:10

El investigador postdoctoral del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEXT) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Daniel Castillo, ha colaborado en una publicación sobre la evolución de las redes portuarias regionales.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Institución educativa en un comunicado, en concreto, el canario ha publicado un capítulo de un libro junto al geógrafo francés César Ducruet (CNRS) sobre la evolución de las redes de transporte marítimo en África noroccidental entre 1880 y 1972.

El libro, editado por César Ducruet, se titula 'Advances in Shipping Data Analysis and Modeling. Tracking and Mapping Maritime Flows in the Age of Big Data', y ha sido publicado por Routledge.

En este sentido, la publicación es el resultado de una reunión de expertos en la materia celebrada en París en 2015 y en la cual participó el investigador de la ULPGC. Este encuentro formó parte del proyecto World Seastems, financiado por el European Research Council (2013-2018).

FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES PORTUARIAS A LARGO PLAZO

Por su parte, en su trabajo conjunto, Castillo y Ducruet analizan el funcionamiento de las redes portuarias regionales en el largo plazo, en relación con las líneas de trabajo que desarrollan ambos investigadores.

Aquí, la ULPGC ha señalado que se espera que este libro sea una obra de referencia en los estudios de transporte marítimo en los próximos años a nivel internacional.

Castillo es investigador postdoctoral en la División de Patrimonio e Historia Atlántica del IATXT de la ULPGC y, actualmente, imparte docencia de Historia Económica en el Departamento de Ciencias Históricas.