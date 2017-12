La Comunidad convoca nuevas ayudas para la reconstrucción de 400 viviendas en Lorca

23/12/2017 - 12:29

La Comunidad Autónoma convoca las ayudas públicas para la reconstrucción de 400 viviendas en Lorca, como consecuencia de los daños sufridos tras los terremotos de 2011, y que no han podido acceder hasta ahora a ayudas para su edificación. El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica hoy la convocatoria de ayudas cuyo plazo de presentación de solicitudes concluye el 23 de enero.

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Estas subvenciones para el desarrollo de Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) en la Región de Murcia, están enmarcadas en el Plan de Vivienda 2017, promovido por la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Fomento.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, señaló que las subvenciones públicas de esta convocatoria se elevan a cerca de 3 millones de euros, "que sumándolas a las dos anteriores hacen un total de más de 5,5 millones de euros de ayudas directas que, en términos globales, supondrá la mejora de 809 viviendas".

Además de la convocatoria publicada hoy en el BORM, ya se han concedido más de 363.000 euros en ayudas para la rehabilitación de 277 viviendas, y más de 1.760.000 euros para la reconstrucción de otras 132 en el marco del programa ARRU de Lorca.

Rivera destacó que estas nuevas ayudas refuerzan el compromiso del Ejecutivo regional con la reconstrucción de Lorca, y "son una nueva oportunidad para los lorquinos que no pudieron recibir las ayudas extraordinarias por los terremotos al no cumplir los requisitos o porque no obtuvieron las indemnizaciones suficientes del Consorcio de Compensación de Seguros para pagar los costes de reconstrucción de sus casas".

"Las ayudas se destinan a todas aquellas viviendas que están todavía en reconstrucción, tanto para aquellas que se estén reconstruyendo con una superficie mayor de la que ya tenían las casas demolidas y para la construcción de garajes en aquellos edificios que antes no tenían", explicó el consejero, quien indicó que los beneficiarios de esta convocatoria podrán ejecutar las actuaciones hasta el 31 de octubre de 2018.

Se subvencionarán las obras de reconstrucción nuevas o en curso y podrán alcanzar los 30.000 euros por cada vivienda construida en sustitución de otra previamente demolida. Se adelantará el 80 por ciento de la subvención previa presentación de la licencia municipal y el certificado de inicio de obra, y el 20 por ciento restante se abonará una vez aportado el certificado final de obra firmado y previa justificación de la subvención.

La presentación de solicitudes podrá realizarse de manera presencial en la Consejería de Presidencia y Fomento o telemática, en el caso de las comunidades de propietarios, a través del Registro Único de la Comunidad Autónoma utilizando el formulario disponible en la sede electrónica (sede.carm.es).