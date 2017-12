Organizaciones de periodistas critican a rufián por 'señalar' en twitter a un reportero de 'el país'

23/12/2017 - 12:12

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FeSP) mostraron este sabado su repulsa por un tuit del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel Rufián, en el que ha 'señalado' al periodista de 'El País' Óscar López Fonseca por su información sobre el menú navideño que comerán los líderes independendistas encarcelados.

Rufián se hizo eco en su cuenta de Twitter de la noticia de López Fonseca publicando un enlace con la información, acompañado de esta frase: "Se llama @OLFonseca".

El parlamentario republicano no se detuvo ahí y retuiteó algunas de las numerosas muestras de solidaridad con el reportero de 'El País' que ha suscitado su tuit entre compañeros del periódico y de la profesión.

Rufián se ha defendido también con nuevos tuits: "Cuando el fascismo y el Estado señalan a Mònica Terribas (periodista de Catalunya Radio) no os veo tan cabreados, compañeros". "Fascismo es escribir por encargo sobre el menú que le van a dar en el trullo a un hombre que no ha hecho nada y que pasará las navidades sin sus hijos".

Por su parte, López Fonseca dio las gracias por las muestras de apoyo a través de la misma red social: "Agradezco los apoyos, respeto las críticas (y aprendo de ellas) e ignoro los insultos. Es mi forma de ser".

"CIBERACOSO"

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Elsa González, manifestó hoy a Servimedia que estamos "ante una actuación lamentable por parte de un político, cuya misión es velar por la libertad de prensa".

"Señalar a un periodista en las redes es someterle al acoso y a la presión de un grupo social", opina González, "un aviso indirecto para que el profesional sopese el efecto de sus informaciones y actúe en consonancia en el futuro. Actuaciones como esta invitan a la autocensura por el ciberacoso al que someten al periodista y constituyen una falta de respeto al libre ejercicio del periodismo, provocada, además, por un servidor público, un político cuya misión es defender, precisamente, la libertad de información".

La FAPE confía en que los ciudadanos rechacen "este tipo de campañas intimidatorias que debilitan la democracia".

Para Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), "matar al mensajero con amenazas o poniéndole en la picota, como en este caso, es una vieja práctica que utilizan quienes no tienen argumentos serios".

"Todos los periodistas estamos expuestos a la crítica y a quien no le guste nuestras informaciones, tiene derecho a decirlo, sea diputado o no. Pero las críticas hay que hacerlas con argumentos, no con frases hechas buscando titulares, que es algo bastante frecuente en el diputado Gabriel Rufián".

Yanel afirmó a Servimedia que López Fonseca "viene demostrando desde hace muchos años su profesionalidad y seriedad en las informaciones, y el diputado Rufián debería tomar ejemplo y aplicar esa seriedad en su actividad política".

