Más de 150 personas participan en un encuentro de Petanca Adaptada en el municipio de Pulpí

23/12/2017 - 12:37

Más de 150 personas de siete municipios diferentes han participado en un encuentro de Petanca Adaptada en Pulpí, una actividad que se enmarca dentro del Proyecto de Deporte Adaptado 2017 Para Personas con Capacidad Intelectual Diferente (Paida) de la Diputación de Almería, y que ha celebrado la segunda jornada de las dos incluidas en este programa para esta modalidad deportiva.

ALMERÍA, 23 (EUROPA PRESS)

Esta jornada de Petanca Adaptada ha tenido como escenario el Parque Periurbano 'Blas Infante' de Pulpí, que dispone de 9.732 metros cuadrados y está integrado por una zona deportiva y un área de arbolado, que ha proporcionado al encuentro un espacio único para disfrutar de la actividad, según ha explicado, en un comunicado, la Diputación de Almería.

El sistema de competición establecido se ha desarrollado a través de tres formatos diferentes de práctica, Tripleta, Dupleta e Individual, y tres niveles de participación. El principal nivel ha sido el de Competición, destinado a deportistas que no necesitan ninguna modificación reglamentaria para practicar la petanca; mientras que el Adaptado ha contado con una adaptación del juego para personas con necesidades especiales. Por último, el nivel de Habilidades Deportivas ha recogido a jugadores con competencias motrices más bajas.

Además, se ha establecido una categoría júnior para que jóvenes de entre doce y quince años pudieran tener un primer contacto con esta modalidad deportiva y comenzasen a practicarla de cara a poder participar en la categoría absoluta en próximas competiciones.

En total, han sido nueve las entidades participantes y asistentes a esta segunda jornada de Petanca Adaptada procedentes de siete municipios de la provincia. La clasificación ha quedado encabezada por el Centro Ocupacional El Saliente, de Albox, el C.O. Virgen del Río de Huércal-Overa, el Club Los Carriles de Macael, el C.O. La Esperanza 'Casa Teja' de Pulpí, el C.O. Virgen del Socorro de Tíjola, el C.O. Asprodalba de Vera, y el C.O. Apafa de Vélez Rubio.

La diputada de Deportes, Ángeles Martínez, ha destacado que "tenemos la suerte de contar en Almería con un programa de deporte adaptado como el Paida, que es un referente nacional. Además, la petanca es uno de los deportes que más atrae a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, como ha quedado demostrado con esta competición con la fantástica participación que se ha registrado".