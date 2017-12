El PP pide actuaciones "inmediatas" en Jardines de Hércules ante el "abandono" del gobierno de Espadas

23/12/2017 - 14:34

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha pedido actuaciones "inmediatas" en el barrio sevillano de los Jardines de Hércules donde vecinos han criticado los problemas que vienen padeciendo "desde hace más de un año", y a los que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), "aún no ha puesto solución alguna pese a las reiteradas denuncias".

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado el portavoz popular, quien ha visitado el barrio y ha comprado "la suciedad, falta de limpieza, poda, vandalismo, problemas en el arbolado y un sinfín más de inconvenientes con los que se encuentran los vecinos diariamente".

En este sentido, Pérez ha lamentado "la falta de atención absoluta de Espadas en esta zona", y ha exigido que lleve a cabo "cuanto ante un plan integral de actuaciones, tal y como se aprobó en el pleno de octubre de 2016, a iniciativa del PP", según ha informado el partido en un comunicado.

En este marco, el edil popular ha recalcado que "nos tememos una venganza política al comenzar este abandono tras las elecciones municipales", a la vez que ha añadido que "nos llama la atención y preocupa esta actitud del gobierno de Espadas, que sigue haciendo caso omiso y actuando de espalda a los vecinos".

Además, según palabras de vecinos recogidas por el partido, éstos han subrayado "el incremento de las botellonas hasta altas horas de la madrugada en los solares de la zona, así como en el parque, por lo que la mayoría de los días, los juegos infantiles amanecen llenos de botellas y cristales rotos", lo que supone "un auténtico riesgo para los menores, a lo que se une el vandalismo", ha apostillado Pérez.

Del mismo modo, Pérez ha recalcado que "el gobierno municipal incumple los acuerdos de pleno, pese a que se han aprobado por unanimidad", y ha indicado que "no es solo falta de seguridad, la limpieza ha disminuido, ya no hay baldeos, no se podan los árboles, hay losetas levantadas por varias calles, en el parque infantil de la calle Perséfone los columpios necesitan una rehabilitación, algo que llevan reivindicando los vecinos desde hace más de un año tras varios incidentes con menores". El portavoz popular ha reiterado que "es la tercera vez que el PP denuncia esta situación y pide soluciones".

De igual forma, Beltrán Pérez ha resaltado que "es necesario que se incremente el servicio de transporte público de Tussam en la zona, que haya una línea directa al centro de la ciudad".

Con respecto a esta situación, el popular ha subrayado que "estamos hablando de actuaciones prioritarias y necesarias, por ello desde el Grupo Popular seguiremos llevando propuestas tanto a los plenos como a las juntas municipales de los distritos y las comisiones de ruegos y preguntas, ya que el gobierno municipal debe ofrecer soluciones cuanto antes a estos vecinos".

Así, el Grupo Popular ha explicado su intención de "ser útiles a los ciudadanos desde la oposición, frente a un gobierno que ya no atiende a los vecinos con rapidez, con unos delegados a tiempo parcial, que prefieren dedicarse a sus tareas de ciudad en lugar de estar cerca de sus vecinos". Por ello, Beltrán Pérez ha concluido añadiendo que "solo hay que tener voluntad política para buscar soluciones a estos problemas y actuar para frenar el proceso de empeoramiento de los servicios públicos que están sufriendo los ciudadanos".