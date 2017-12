Manifestantes regalan una tarta a Iberdrola para celebrar que en 2021 expira el permiso de la central de Cofrentes

23/12/2017 - 19:26

Una veintena de personas caracterizadas como 'Papá Noel' se han concentrado este sábado a las puertas de la sede de Iberdrola en València para regalar a la compañía una tarta simbólica a modo de celebración anticipada de que en 2021 expira el permiso de funcionamiento de la central nuclear de Cofrentes (Valencia).

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Se trata de una iniciativa de la plataforma 'Tanquem Cofrents' que han llevado a cabo miembros de Marfull-Acció Ecologista Agró, según ha informado esta organización ecologista en un comunicado.

En la performance han participado alrededor de 20 "santa claus antinucleares" para "evitar la renovación del permiso de funcionamiento de esta obsoleta central, que no para de acumular incidencias".

Desde Acció Ecologista recuerdan que la última se produjo durante este mismo otoño, cuando la planta sufrió una avería en una válvula que ha obligó a permanecer en paro desde el 31 de octubre hasta el 6 de diciembre.

"75 días fuera de funcionamiento", denuncian desde la organización, para recordar que primero fue por un paro programado para recargar combustible que empezó el 23 de septiembre, seguido de la avería de una válvula que fue comunicada a finales de octubre, Este incidente fue reclasificado como 'anomalía' hace una semana por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), con lo que pasó del nivel 0 al 1.

Sin embargo, Acció Ecologista ha subrayado que el periodo inactivo "no ha supuesto ningún problema de suministro eléctrico para el Estado español", algo que, a su juicio, "demuestra que podemos desconectar ya Cofrentes de la red". En la plataforma consideran además que la avería de la válvula "es bastante ilustrativa del estado de deterioro de la nuclear".

"SERÍA UNA TEMERIDAD" QUE SIGUIERA

"Cofrentes ha sobrepasado, con creces, el periodo de funcionamiento para el cuál fue diseñada, motivo por el cual sería una temeridad prolongar su permiso para operar más allá de 2021", reivindican, ya que creen que "incluso sería recomendable cerrarla antes de 2019, cuando se colapsarán sus piscinas de residuos radiactivos".

Este hecho, según la organización, "obligaría a construir un Almacén Temporal Individualizado (MTI) que tendría un coste multimillonario a cargo de la empresa pública Enresa". Es decir, que el almacén "no lo pagaría Iberdrola, empresa propietaria de la central, sino todos los ciudadanos con nuestros impuestos".

Por todo ello, con este gesto, 'Tanquem Cofrents' quiere poner de relieve que "la cuenta atrás para decir adiós en 2021 a la nuclear valenciana ya ha empezado" y lo ha celebrado en la víspera de Nochebuena con "una gran tarta para festejar una histórica reivindicación del movimiento ecologista valenciano que cada día está más cerca de convertirse en realidad".

Esta plataforma está formada per Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Plataforma Per Un Nou Model Energètic, Salvemos Mijares, Marfull, Xúquer Viu, La Ribera en Bici, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana, CGT, PAH-València, Associació de Damnificats per l'Incendi de l'Alcalatén (ADIA) y el Moviment Ibèric Antinuclear (MIA).