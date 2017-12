La UCO dice que la adscripción del centro que convoca premios al no abortar no supone compartir sus iniciativas

23/12/2017 - 20:43

La Universidad de Córdoba (UCO) ha querido dejar claro que la adscripción a la institución académica del Centro de Magisterio Sagrado Corazón, centro privado con ideario religioso, y dependiente de la Diócesis cordobesa, "no supone compartir las iniciativas que, como institución privada, quieran abordar".

CÓRDOBA, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo indica la UCO en un comunicado institucional tras conocer la convocatoria de las bases para el 'Premio Madre y Maestra de Vida', por parte del citado centro adscrito a la Universidad de Córdoba, y que ofrece 2.000 euros a aquella universitaria que no aborte y haya decidido seguir adelante con un embarazo.

"Dicha adscripción supone un reconocimiento de sus planes de estudios, pero no supone compartir las iniciativas que, como institución privada, quieran abordar", ha subrayado la UCO, que añade que, "desde el respeto a cualquier ideario que se inscriba en la legalidad vigente, la Universidad de Córdoba, como entidad pública, no quiere ser partícipe de iniciativas que correspondan a idearios concretos, ni que se circunscriba y se use su nombre para proponer acciones que afectan a muy diferentes sensibilidades en nuestra sociedad".

Desde la UCO piensan "que en lo público se debe ser plural, al igual que se debe respetar el derecho de cualquier mujer a tomar de manera responsable las decisiones que estime oportunas, y que responden al marco legal vigente".

Finalmente, la institución académica apunta que "la política de género de la Universidad de Córdoba y su posicionamiento en este terreno son coherentes con las acciones y políticas propiciadas desde nuestra Unidad de Igualdad".