Un colectivo critica la gestión de la Xunta y el Ayuntamiento de O Porriño en el caso del lindano

24/12/2017 - 12:40

La 'Plataforma de Afectados polo Lindano' ha criticado a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de O Porriño por su gestión en el caso de la aparición de restos de lindano en la red de suministro de agua de este municipio pontevedrés.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

A través de un comunicado, el colectivo acusa a las administraciones de "pasarse la responsabilidad alegando ocultación de información o falta de competencias en la materia", mientras pasan las semanas "sin una solución clara y definitiva a este veneno", que fue detectado en varios puntos de O Porriño en los últimos meses.

Asimismo, tras recordar que el lindano debe ser tratado como una sustancia "cancerígena" y no "tóxica", subrayan que los vecinos afectados se encuentran en una "situación de desamparo", motivado por la "falta de liderazgo y de interés" que provoca que la información "no se trate con rigor" y que la contaminación de pozos "no se notifique por escrito".

De este modo, la plataforma indica que en el barrio de O Contrasto "la gente sigue expuesta de forma directa" al lindano, ya que en esta zona de O Porriño esta sustancia "todavía está esparcida por el margen del camino".

"Exigimos que se retire definitivamente toda esta tierra en superficie", reclama el colectivo, que pide que "se diriman responsabilidades" en el gobierno municipal, del que "sospechan" que la información "no fluye" entres sus departamentos.