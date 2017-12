Almeida vaticina que en 2018 el equipo de Gobierno municipal se "desangrará por sus luchas internas"

26/12/2017 - 12:12

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho un balance del 2017 en el Ayuntamiento de Madrid como "un año convulso" y de "fracaso de la izquierda radical" y ha vaticinado que en 2018 el equipo de Gobierno municipal se "desangrará por sus luchas internas".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En una entrevista a Click Radio recogida por Europa Press, Martínez-Almeida ha hecho un resumen de este año en el Consistorio. A su juicio, el año ha sido "convulso" en el que se demuestra el "fracaso" de "la izquierda radical y sectaria que está en el Ayuntamiento".

"Empezamos el año sin presupuestos para el año 2017 y acabamos el año sin propuestos para 2018. Esa es la mejor constatación del fracaso del equipo de -- la alcaldesa de Madrid-- Manuela Carmena, que se empeña a gobernar a golpe de sectarismo y no a golpe de tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos", ha criticado el portavoz del PP.

Asimismo, Martínez- Almeida ha señalado que tienen una "legislatura agotada" y que se verá "cómo el equipo de Gobierno se desangra por sus luchas internas entre ellos".

CRITICA LA FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE IU

Por otro lado, el popular también ha criticado en esta entrevista la felicitación en Nochebuena de IU Madrid en Twitter con un árbol de Navidad en llamas. "Hay que tener bemoles para incendiar un árbol de Navidad", ha ironizado.

Así, a través de esta misma red social Almeida se ha cuestionado "¿Y si esto lo hubiera hecho el PP contra cualquier otra religión?". A su juicio, el líder de Podemos Pablo Iglesias, y Carmena "llevarían días" acusándoles de "intolerancia religiosa y de incitación al odio". "Las redes serían un clamor, pero es IU y es la religión cristiana. Y entonces, aquí no pasa nada", ha señalado.

Además, el popular ha arremetido contra el concejal Mauricio Valiente, al acusarle de ser el que ha escrito el 'tuit'. "Mauricio Valiente concejal de Derechos Humanos de Madrid conocido por no querer homenajear a Miguel Ángel Blanco, no apoyar a los presos políticos venezolanos, ser el líder la formación que ha puesto este tweet y no ser cesado por Carmena, a pesar de todo ésto", le ha espetado Almeida.

CATALUÑA

El Partido Popular se situó como última fuerza política consiguiendo 3 diputados en las elecciones de Cataluña. "No es una buena noticia. Tenemos que hacer una autocrítica. Es un resultado malo pero estoy seguro de que con trabajo y esfuerzo tendremos los resultados electorales que nos merecemos", ha sostenido Almeida.

Sin embargo, ha trasladado su enhorabuena a Ciudadanos por los resultados obtenidos en las elecciones.

Asimismo, ha señalado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ha demostrado algo que es lealtad constitucional y lealtad al Estado, no sólo al PP", ya que al convocar elecciones "no actuó por un cálculo electoral, sino por los intereses generales de la nación".