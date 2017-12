Cataluña. cs: "si colau e iglesias quieren sumar con el bloque constitucionalista, nosotros encantados"

26/12/2017 - 13:23

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, aseguró este martes que si los 'comunes' de Ada Colau y Pablo Iglesias quieren sumar sus escaños a un gobierno constitucionalista en la Generalitat de Cataluña, "nosotros encantados".

Gutiérrez subrayó en rueda de prensa que la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ganó las elecciones del pasado jueves en Cataluña, pero "somos conscientes de la aritmética parlamentariay sabemos sumar".

"A lo mejor el señor Maíllo no ha sumado bien", dijo, en respuesta a la afirmación del coordinador del PP emplazando a Ciudadanos a intentar formar gobierno. "Nos hubiera gustado" que Arrimadas fuera presidenta, insistió, "pero los números no salen".

Recordó, además, que cuando el PP tenía once diputados en el Parlamento de Cataluña y Carles Puigdemont era presidente de la Generalitat no quisieron apoyar una moción de censura "porque decían que no sumaba".

Ciudadanos considera que ha hecho "los deberes" con una victoria electoral de una candidata que ha resuelto la división entre bloques y si los números sumaran no tendría "ninguna duda" en liderar la alternativa.

Aseguró, en ese sentido, que si los diputados de Cataluña En Comú-Podem decidan sumar con el bloque constitucionalista, "nosotros encantados".

(SERVIMEDIA)

26-DIC-17

CLC/man