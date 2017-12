Podemos confía en acudir a la reunión del pacto antiyihadista como fueron "la último vez"

26/12/2017 - 14:30

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, afirmó este martes que tienen "toda la intención" de ir a la reunión del pacto antiyihadista, convocada por el Ministerio del Interior, que la formación que dirige Pablo Iglesias no ha firmado.

"Pensamos que mañana deberíamos acudir todas las fuerzas políticas democráticas como fuimos la último vez", señaló Mayoral cuando se le preguntó si acudirán a esta reunión a la que no han sido convocados formalmente por su papel de 'observador' en el pacto.

Mayoral consideró que no hay "ninguna razón por la cual se pueda intentar impedir" que participen aunque no hayan suscrito el pacto. Asimismo, recordó que la última reunión fue "muy positiva" e "interesante" aunque no compartan el papel del acuerdo.

Así, pidió que "no se haga partidismo con la lucha antiterrorista" sino que se dé el mensaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Justicia de que existe el "respaldo" de todas las fuerzas políticas en esta cuestión. Por ello, reclamó "altura de miras" y denunció que será un "miserable" quien quiera hacer uso partidista de la lucha antiterrorista.

26-DIC-17

