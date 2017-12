El PSOE dice que 2017 "ha sido un año de desgobierno, parálisis e incumplimientos" en Diputación

26/12/2017 - 15:14

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, ha resumido el año 2017 en la institución provincial como "un año de desgobierno, parálisis e incumplimientos".

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

Conejo junto con los diputados provinciales del PSOE ha hecho balance de este año en el ente supramunicipal y ha asegurado que "ha sido el año en el que los principales dirigentes de la institución decidieron que había otras cuestiones más importantes que atender los asuntos de esta casa y resolver los problemas de los malagueños".

"Elías Bendodo ha sido un presidente a la fuga, un presidente ausente que ha abandonado la Diputación y se ha volcado en su campaña para intentar ser candidato a la Alcaldía de Málaga", ha señalado.

Conejo ha considerado que "de la guerra abierta con Francisco De la Torre, alcalde de Málaga, parece que Bendodo ha salido perdedor y ahora pretende regresar a esta institución". "Pero de mala manera; porque a Bendodo nunca le ha interesado la Diputación sino como plataforma y trampolín político para sus propios intereses", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que los "lugartenientes" de Bendodo "también se han quitado de en medio", asegurando que "Francisco Salado, vicepresidente y portavoz en la Diputación, cogió la vara de mando en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria; y María Francisca Caracuel, vicepresidenta de la Diputación y responsable del macro área de Desarrollo Económico y Productivo asumió el Urbanismo de Marbella", ha recordado. "La realidad es que no hay gobierno en la Diputación, que ha estado descabezada este año", ha dicho.

En este sentido, ha considerado como prueba de ello la elaboración de unos "malos presupuestos" para el próximo año, que demuestran que "el proyecto político del PP en la Diputación está más que agotado" y que han salido adelante ha sido "solo gracias al regalo en forma de voto afirmativo realizado por los dos diputados de Ciudadanos".

Para Conejo, Cs es "cómplice" de que la Diputación esté "paralizada" y de que el gobierno provincial "le dé la espalda" a los principales problemas de los malagueños. Así, se ha referido a que por segundo año consecutivo no se ha aprobado el presupuesto del Consorcio Provincial de Bomberos y que el PP "mira para otro lado" ante la deuda pendiente de cobro con los ayuntamientos por impago de tributos "que no hace más que aumentar cada año porque no se dota de los recursos y los medios necesarios al Patronato de Recaudación".

También ha lamentado que el PP en la Diputación "ha vuelto a dar este año la espalda al principal problema de los malagueños: el empleo" y ha reprochado que no se haya puesto en marcha ni un solo plan para contratar a personas desempleadas en municipios menores de 20.000 habitantes, "verdadera razón de ser de la Diputación"; aunque ha considerado que "lo más grave" es que tampoco se han adoptado medidas que permitirían la generación de empleo y el impulso económico en nuestros pueblos.

"RECORTES"

También el portavoz del PSOE en la Diputación ha apuntado que ha sido un año marcado "por los recortes sociales y el abandono" en las políticas sociales. En este sentido, ha opinado que "la imagen del centro Guadalmedina de personas con graves discapacidades psíquicas con cucarachas, heces, óxido, humedades y mobiliario en pésimo estado es la mejor demostración de la dejadez, la desidia y el abandono de las políticas sociales por parte del PP en esta Diputación".

"El PP se ha vuelto a retratar en estos presupuestos. A este centro, que sigue en pésimo estado como denunciaron los familiares de los usuarios recientemente, el PP destina solo 20.000 euros para equipamiento mientras que a las obras de la plaza de toros destina más de dos millones de euros", ha señalado, lamentado que "las prioridades en la Diputación este año han estado bien claras: los toros por delante de las personas".

Por otro lado, en materia de lucha contra la violencia machista, Conejo ha criticado que el PP "no sólo ha recortado la partida dirigida a ayudas a mujeres víctimas de violencia machista de 300.000 a 230.000 euros, sino que de esa cantidad recortada sólo ha gastado 5.625 euros: un 2,4 por ciento". Asimismo, ha señalado que las carreteras "siguen siendo las grandes olvidadas del PP en esta Diputación" y ha recordado que en el presupuesto del próximo año el PP ha recortado un dos por ciento la partida global de carreteras.

"En cambio --ha continuado-- la discrecionalidad es la gran seña de identidad del PP en la Diputación multiplicando por tres lo destinado a esta materia".

"AÑO DE INCUMPLIMIENTOS"

Conejo ha calificado 2017 como "el año de los incumplimientos en la Diputación", lamentado que "Bendodo lo incumple todo: el acuerdo de investidura con su socio de investidura --Ciudadanos--, los compromisos presupuestarios con su socio y también con IU y Málaga Ahora y lo que el pleno de esta institución aprueba".

Al respecto, ha señalado que el "grado de incumplimiento" del acuerdo de investidura es del 81 por ciento. "De las 62 medidas recogidas, no se han puesto en marcha 50", además de que "el 90 por ciento de las mociones aprobadas por el pleno no se ponen en marcha".

Asimismo, ha afirmado que en paralelo, Bendodo "ya ha comenzado a allanar el camino para lo que puede acabar por convertirse en otro de sus grandes incumplimientos: la limitación de ocho años en el mandato del presidente de la Diputación".

"Bendodo ha votado en el pleno por la limitación en el mandato para ocupar la Presidencia de la Diputación y ha declarado que este sería su último mandato. Pero desde que De la Torre parece haberle ganado el pulso, Bendodo ha comenzado a desdecirse. Una vez más, la Diputación de Málaga para Bendodo como segundo plato", ha expuesto.

Por otro lado, Conejo ha asegurado que ha sido también un año de "escándalos, fracasos y fiascos". Así, ha recordado que el PP en la institución "adjudicó 15 contratos a dedo al dirigente del PP que supuestamente intentó comprar a un concejal en el Ayuntamiento de Mijas, once de esos contratos una vez ya había dimitido y estaba siendo investigado por supuesto cohecho".

Conejo también ha recordado que el presidente empezó su mandato en 2011 "contratando un conductor con un sueldo de 54.000 euros y siete años después ha aumentado un 29 por ciento el presupuesto de 2018 para la contratación de vehículos oficiales". "Pasan los años pero las prioridades siguen siendo las mismas", ha agregado.

Por otro lado, en el capítulo "de fracasos", ha destacado el Plan de Inversiones Cofinanciadas, del que han quedado excluidos el 70 por ciento de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia; al tiempo que ha señalado que "2017 ha confirmado que el gran fiasco de Bendodo es el Museo Taurino", aunque "otros proyectos compiten en el capítulo de grandes fiascos" citando la Basque Culinary Center.

"Un centro privado vasco de formación de alta cocina, ya no se ubicará en La Térmica como se prometió cuando se vendió a bombo y platillo. Lo que sí parece que se instalará en los jardines de La Térmica es el Centro de Estudios Americanos Bernardo Gálvez. Nada hemos sabido de esta gran promesa de Bendodo hasta hace unos días. Tiene todas las papeletas de ser el próximo fiasco del presidente", ha advertido.

Para el portavoz socialista, Bendodo ha insistido este año "en los grandes proyectos que acaban en fracasos sonoros mientras que tiene las verdaderas competencias de esta Diputación abandonadas".

Frente a ello, ha incidido el PSOE "ha demostrado que somos la única alternativa al PP en esta Diputación", recordado que ha sido el grupo que más iniciativas ha presentado este mandato, entre otros.