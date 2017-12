Cs se abstendrá en la votación del techo de gasto por no existir una rebaja del impuesto de sucesiones

26/12/2017 - 15:18

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón ha anunciado que se abstendrá en la sesión plenaria de este miércoles que tiene por objeto la aprobación del techo de gasto, dado que no se ha contemplado una rebaja del impuesto de sucesiones. Así lo ha dicho el portavoz de Cs en Hacienda, Javier Martínez, tras mostrar su deseo de que los próximos presupuestos sean "centrados y útiles".

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez ha indicado que la abstención de su grupo viene motivada por la existencia de unas cifras de recaudación de impuestos que "se podrían haber evitado y así evitar situaciones injustas".

"Ya anunciamos que mientras no hubiese una rebaja del impuesto de sucesiones no se apoyaría el techo de gasto que presentase el Gobierno de Aragón", ha recalcado. Eso sí, ha continuado, desde Ciudadanos "no entorpeceremos la gestión de un presupuesto necesario para que el Gobierno ponga en marcha las políticas necesarias para el 2018".

En cuanto al próximo proyecto de Ley de Presupuestos, el portavoz de Hacienda se ha mostrado esperanzado en ver un "presupuesto centrado, efectivo y compensado".

Efectivo, ha señalado, porque deben dotarse todas las partidas presupuestarias, como las nóminas de los médicos, profesores y funcionarios que trabajen en la administración, además de las partidas correspondientes a educación concertada, "y así dejar de lado los juegos malabares que se hicieron el años pasado, como por ejemplo la introducción de créditos que correspondían a la concertada en otros apartados".

Por otra parte, unos presupuestos centrados, ya que parece que la actual actitud de Podemos "es conveniente para su gestión". Para el diputado autonómico de Cs, este próximo presupuesto debe plasmar todas las preocupaciones de los aragoneses "y no sólo las de unos pocos, como ha ocurrido en anteriores ocasiones con el llamado pacto de izquierdas".

ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS

Asimismo, ha anunciado que Ciudadanos planteará enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos que fortalezcan las políticas económicas. Una vez cubiertas las necesidades de departamentos como el sanitario o el educativo, hay que abordar el necesario desarrollo económico de la Comunidad.

"El empleo debe ser de mayor calidad, indefinido y con salarios justos", y para ello, "el Gobierno de Aragón deberá asumir su responsabilidad y dejar de esperar que todo llegue de la mano de papa estado", ha matizado.

Por último, Martínez ha hecho hincapié en el aumento del gasto no financiero de 5.300 millones de euros que coincide con el aumento de financiación autonómica, "por lo que entendemos que no va a subir los ingresos por la vía de los impuestos", ha aseverado.

"El Gobierno podía y debería haber hecho un esfuerzo para reducir los casos injustos que se están dando con impuestos como el de sucesiones", ha insistido. Desde la formación, se sigue peleando por la reducción de esta carga impositiva, además de estar pendientes del informe que tiene que facilitar el Gobierno en el plazo de tres meses.