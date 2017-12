El PSOE-A señala la "apuesta" de la Junta por el empleo público con la oferta extraordinaria y el acuerdo de la jornada

26/12/2017 - 16:07

La secretaria general del PSOE de Sevilla y diputada autonómica, Verónica Pérez, ha defendido este martes que la oferta extraordinaria de empleo público aprobada por la Junta de Andalucía y el acuerdo relativo a la jornada laboral de los empleados de la Administración regional prueban la "apuesta" del gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz por el empleo público.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Verónica Pérez ha señalado que al aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la oferta de empleo público de carácter extraordinario prevista para estabilizar 37.115 empleos sujetos a la Administración andaluza, el Gobierno regional de la socialista Susana Díaz prueba su "compromiso con el empleo público y con los servicios públicos de calidad". "Es agua de mayo para garantizar la estabilidad en el empleo de muchos trabajadores públicos y para la calidad de los servicios públicos", ha enfatizado.

Verónica Pérez ha mencionado además la ratificación del acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía, CSIF, UGT y CCOO, respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces. Dicho acuerdo, recordémoslo, incluye 35 horas presenciales de la jornada laboral y dos horas y media más cada semana para la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, además de a la formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional.

Tal extremo, a juicio de la dirigente socialista, "demuestra que la Junta de Andalucía cumple escrupulosamente la sentencia del Tribunal Constitucional y también cumple sus compromisos con los empleados públicos y los sindicatos". Todo ello, según Verónica Pérez, frente al "papelón" jugado por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, porque "se comprometió a mediar" ante el Gobierno central del popular Mariano Rajoy en el conflicto relativo a la restitución de la jornada laboral de las 35 horas en la Administración andaluza.

"Si no quiere ayudar, pues que no ayude, pero al menos que no estorbe", ha dicho la secretaria general del PSOE de Sevilla sobre Juanma Moreno, insistiendo en que el líder popular había prometido "implicarse" para la resolución de este conflicto.