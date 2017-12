Will Smith y su hijo Jaden Smith, protagonistas del cine de este miércoles en Canal Sur Televisión

26/12/2017 - 17:27

Canal Sur Televisión emite este miércoles, 27 de diciembre, una doble sesión de cine con los títulos 'En busca de la felicidad' y 'Los chicos de diciembre'. La primera de las cintas, que se emitirá a las 22,20 horas, es una película estadounidense dirigida por el cineasta Gabriele Muccino y protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith. Se estrenó en 2006 y está basada en la historia real de Chris Gardner.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Chris Gardner (Will Smith) es un vendedor brillante y con talento, pero su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Tanto es así que acaban echándolo, junto a su hijo de cinco años (Jaden Smith), de su piso de San Francisco, y ambos no tienen ningún lugar al que ir. Cuando Gardner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que afrontar muchas adversidades para hacer realidad su sueño de una vida mejor.

'En busca de la felicidad' sirve al director para trazar un retrato de los oscuros años ochenta de la era Reagan y de la capacidad del ser humano para salir adelante en los instantes más adversos, en una vuelta de tuerca más al sueño americano, esta vez a través de la precariedad laboral (que de alguna manera se adelantaba a la crisis económica que vendría después) y a las siempre complicadas relaciones paternofiliales. Tras éxitos como los de 'Independence Day' o 'Alí', Will Smith consiguió su segunda candidatura al Oscar por su papel en esta película.

A las 00,25 horas, se ofrecerá la película 'Los chicos de diciembre' de 2007, dirigida por Rod Hardy y escrita por Marc Rosenberg. El reparto estuvo conformado principalmente por Daniel Radcliffe, Lee Cormie, Christian Byers y James Fraser en los roles principales.

Se trata de un drama en torno a un grupo de amigos huérfanos. Son Maps, Spit, Spark y Misty, y se denominan 'los chicos de diciembre' porque comparten el mismo mes de nacimiento. Viven en un orfanato católico y debido a las dificultades para encontrar una familia han creado sus propios lazos de hermandad.

Un días las monjas que regentan el lugar llegan con una estupenda noticia. Podrán gozar de unas minivacaciones en casa de un matrimonio mayor, junto al mar. Allí disfrutan remojándose y corriendo por la playa. Para el mayor, Maps, es la ocasión del despertar sexual. Pero no es la única experiencia, pues también se enfrentan a la enfermedad mortal de un ser querido, y a la posibilidad de la adopción.

Justamente cuando surge la noticia de que uno de ellos podría integrarse en una familia empiezan los problemas, pues surge la rivalidad.