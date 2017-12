El Consell acusa a Hacienda de "penalizar" a los valencianos y de "exigirles más sacrificios que al resto"

26/12/2017 - 17:31

La Conselleria de Hacienda insta al Ministerio a "aprobar la nueva financiación que prometió"

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha acusado al Ministerio de Hacienda y Función Pública de "penalizar" a los valencianos y de exigirles "más sacrificios que al resto". En respuesta a la misiva que el Ministerio ha enviado a la Generalitat para que adopte medidas antes del cierre de este ejercicio por el "eventual riesgo de desviación de la regla de gasto", la Conselleria ha informado que se acordó cerrar el Presupuesto de la Generalitat de 2017 el 15 de diciembre, de forma que cualquier medida en relación a los ingresos o los gastos del ejercicio carecería de efectos.

Según ha informado el Consell en un comunicado, también han emplazado al Ministerio a aprobar con urgencia un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el presidente del Gobierno se comprometió en la Conferencia de Presidentes a que estaría antes de finalizar este año.

El escrito de la Conselleria es respuesta al recibido hace días desde la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el que se indicaba que ha apreciado una evolución que podría poner en riesgo el cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2017. En concreto, se atribuye a la Comunitat Valenciana una previsión de aumento del gasto computable en el ejercicio del 3,2%, frente al techo fijado por el ministerio para todas las comunidades del 2,1%. Por ello, planteaba la adopción de medidas "para su corrección antes del cierre del presente ejercicio".

En el escrito, se informa al ministerio de que, con fecha de 1 de diciembre pasado, se publicó la orden 16/2017, de 29 de noviembre, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, mediante la que se ha decidido el cierre del ejercicio de 2017 con fecha de 15 de diciembre pasado.

Por ello, la conselleria entiende que "ya ha adoptado medidas y que cualquier otra no tendría efecto alguno", dada la fecha de comunicación y lo avanzado del ejercicio, ya que solo supondría "dejar pendiente de aplicar a presupuesto gasto ya realizado en el ejercicio". Asimismo, han añadido que "la única medida efectiva para el cumplimiento de las reglas fiscales es la aprobación de un nuevo modelo de financiación, tal como se determinó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017".

"IMPOSIBILIDAD MATERIAL"

La Conselleria ha insistido en "la imposibilidad material" de "adoptar en el momento actual medidas efectivas" al respecto, al tiempo que subraya que "la única medida efectiva pasa por la aprobación con carácter de urgencia del nuevo modelo de financiación autonómica".

En la misiva, el Consell ve "asombroso" que el ministerio se dirija en esos términos a la Comunitat Valenciana, "cuando es conocida la situación de infrafinanciación crónica de la Comunitat Valenciana, que ha supuesto que, a pesar de tener un gasto promedio inferior a la media de las comunidades autónomas de régimen común, haya generado abultados déficits, que a pesar de la infrafinanciación citada, se han ido conteniendo en los últimos ejercicios".

"LOS ACUERDOS PARA ALGUNAS COMUNIDADES AGRANDARÁN LA BRECHA"

El documento recuerda el incumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno para que antes de que acabe 2017 haya un acuerdo de nuevo sistema de financiación, "cuando sí que se han anunciado medidas de financiación que van a suponer un aumento de la brecha de financiación promedio entre la Comunitat Valenciana y el conjunto de las comunidades autónomas".

El Consell ha advertido de que, del oficio recibido "se deduce que el Ministerio de Hacienda considera adecuado el nivel de prestación de los servicios competencia de la Generalitat Valenciana a pesar de gastar menos que la media".

"Esta deducción no es compartida por la Comunitat Valenciana", que tampoco comparte que "la aplicación de la regla de gasto relegue a los ciudadanos españoles residentes en la Comunitat Valenciana a disfrutar de unos servicios inferiores al resto de ciudadanos españoles". Una situación que "ha sido ampliamente contrastada en los informes elaborados por los expertos en materia de financiación y ampliamente difundida los medios de comunicación", según sostiene.

Con todo, se ha enfatizado que esto no quiere decir que la Generalitat "no esté comprometida con el cumplimiento de los objetivos fiscales establecidos en la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". "Así lo ha demostrado en los dos últimos ejercicios, pero ello no puede condenar a la población de la Comunitat valenciana a mantener una infradotación de los servicios a los que tiene derecho", han añadido.

En este sentido, desde la Conselleria de Hacienda han advertido que tanto la regla de gasto como los límites de déficit para el ejercicio se imponen por el Ministerio de manera uniforme para todas las comunidades autónomas sin tener en cuenta la situación de partida de cada una.

En el caso de la regla de gasto, se aplica un tope como si todas las autonomías partieran del mismo nivel de gasto, cuando, en el caso valenciano, la Comunitat gasta menos de la media y aún así genera déficit, como consecuencia de la insuficiencia de ingresos del modelo de financiación caducado desde el 1 de enero de 2014.

Por ello, en el caso de la Comunitat, al estar por debajo de la media, aunque eventualmente el porcentaje de incremento sea mayor que la media, en términos reales no significa que el crecimiento del gasto computable sea superior a la media.

En el caso del límite de déficit sucede lo mismo, de forma que la exigencia del mismo nivel de déficit para unos ingresos inferiores a la media supone que se está exigiendo a la Comunitat Valenciana un esfuerzo superior al resto.

Cualquier norma uniforme es más injusta y discriminatoria para las comunidades autónomas que están en peor situación, tanto en financiación como en nivel de gasto. Por ello, la Conselleria entiende que se está actuando de forma discriminatoria y penalizando a los valencianos, toda vez que son los que cuentan con los menores recursos por habitante, tal como han acreditado todos los expertos consultados.