El Ayuntamiento de San José del Valle acoge este miércoles una moción de censura contra el gobierno del PSOE

26/12/2017 - 17:48

El Ayuntamiento de San José del Valle (Cádiz) celebra este miércoles una Pleno extraordinario con motivo de la moción de censura presentada contra el gobierno local del PSOE por los concejales del PP y el de IU. Cabe recordar que tras las últimas elecciones municipales el PSOE cuenta con cinco concejales, los mismos que PP, mientras que IU cuenta con un edil.

CÁDIZ, 26 (EUROPA PRESS)

No obstante, el resultado está aún en el aire, ya que el único concejal de IU ha firmado la baja del partido, aunque posteriormente ha asegurado que firmó el escrito "engañado" por la dirección provincial. Por ello, aunque la convocatoria del Pleno sigue adelante, el resultado final es desconocido, ya que depende del voto del concejal de IU, de que pueda votar o no, que prospere o no la moción de censura que daría la Alcaldía al PP.

Cabe recordar que en junio de 2015 el Pleno local eligió a Antonio González como nuevo alcalde con los cinco votos de su partido, gobernando en minoría tras ganar las elecciones por 70 votos más que el PP, que había sido el partido que había gobernado, con Antonio García Ortega como alcalde en el mandato anterior, precisamente el propuesto en la moción de censura presentada.

Se trata de la tercera moción de censura en el actual periodo municipal en la provincia de Cádiz. Anteriormente, fue el PSOE quien arrebató la Alcaldía al PP en el municipio de Tarifa, en noviembre de 2015 con el apoyo de PA e IU, mientras que en Jimena de la Frontera fue IU, en diciembre de 2016 en unión con el PP, el que se hizo con la Alcaldía del municipio, en manos hasta entonces del PSOE.