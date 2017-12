La Remps traslada al Ayuntamiento su malestar por dejar sin subvenciones a asociaciones de enfermedades raras

26/12/2017 - 18:31

Varias asociaciones de las que integran la Red de Madres y Padres Solidarios (Remps) han mantenido este martes una reunión con la delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, a quien han trasladado su "malestar por el error administrativo que ha dejado fuera de las subvenciones" de dicha Delegación a cinco asociaciones de enfermedades raras.

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Remps, Doblas ha admitido en dicha reunión "que se ha cometido un error por parte de técnicos" de su Delegación, "lo que ha provocado que cinco asociaciones no hayan podido optar a las subvenciones del presente ejercicio, a pesar de reunir los requisitos exigidos para ello".

Las asociaciones han hecho patente su "decepción" y su "inquietud por haber sido rechazadas todas y por no poder arbitrarse ninguna solución que compense el error cometido" por la Delegación municipal.

Alba Doblas, por su parte, ha asegurado que se tomarán las medidas necesarias para que la situación vivida "no vuelva a suceder" y que "el error no se repita" y ha afirmado que las quejas presentadas por la Remps y las asociaciones presentes en la reunión "no caen en saco roto".

En este sentido, Alba Doblas ha señalado que el proceso de concesión de subvenciones se lleva a cabo "con la mayor transparencia" y que "no existe ningún tipo de animadversión" hacia las asociaciones afectadas por el mencionado error administrativo.

Por su parte, la presidenta de la Remps, Rosa García, ha explicado a Doblas la situación en la que se encuentran los aproximadamente 40.000 afectados por una enfermedad rara que se calcula que hay en Córdoba capital, y ha expuesto la importancia de contar con ayudas y subvenciones para poder seguir con los objetivos de la asociación, que pueden resumirse en dos: obtener fondos para la investigación de las enfermedades raras y hacerlas visibles a la sociedad en su conjunto.