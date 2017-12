Eusebio visita a los 35 niños que participan en la escuela de fútbol inclusivo de su Fundación en Valladolid

El exfutbolista vallisoletano y actual entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, ha visitado este martes a los 35 niños que participan en la escuela de fútbol de la fundación que lleva su nombre en Valladolid.

Según han explicado fuentes de la Fundación, ha sido la presentación oficial de esta escuela, en la que participan en su primera temporada 35 niños con diferentes perfiles, Eusebio Sacristán ha mostrado el desarrollo del proyecto a los concejales de Educación y de Participación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Victoria Soto y Alberto Bustos, a la diputada de Educación de la Diputación provincial, Inmaculada Toledano, y al delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo.

La escuela de fútbol inclusivo de la FES forma parte de un proyecto global, Deporte Para Todos, con el que esta fundación quiere poner al alcance de cualquier persona actividades de ocio y deporte y hacerlo en un ambiente de inclusión.

Así en este equipo hay pequeños con Síndrome de Down, con discapacidad motora, con alguna enfermedad del crecimiento y participantes de los proyectos socioeducativos de los centros de Acción Social en barrios de Valladolid, todos ellos niños y niñas a los que por diferentes razones se les complicaba jugar al fútbol en los clubes y equipos convencionales.

"El poder del deporte, y en concreto de un deporte que se hace en equipo como el fútbol, es lo que queremos transmitir a través de esta fundación. Los valores que se adquieren jugando al fútbol, perteneciendo a un equipo, compartiendo. Esa es la fuerza del deporte que tenemos que aprovechar", ha explicado Eusebio en su visita al campo de fútbol anexo al polideportivo Huerta del Rey, donde realiza sus entrenamientos la Escuela.

"Hay niños que no encuentran el espacio para pertenecer a un equipo. Nosotros como fundación tenemos esa responsabilidad, tenemos que favorecer estos equipos para niños y niñas que tienen dificultades para pertenecer a clubes y equipos convencionales", ha añadido el técnico de la Real Sociedad.

La Fundación Eusebio Sacristán trabaja ya en la puesta en marcha de réplicas de esta escuela en varias ciudades del país y en la ampliación del número de participantes en Valladolid, ante la demanda de varias familias de una plaza para sus hijos.

Tras esta primera experiencia, que ha contado con el apoyo de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, de la Obra Social de La Caixa y de la marca de equipamiento Gedo, la FES abrirá convocatoria para una segunda edición y capacidad para multiplicar por 3 las plazas.

"Es que esta era la idea por la que yo creé esta fundación cuando me retiré en el Valladolid, crear escuelas de fútbol para todos esos niños que no tuviesen la oportunidad de hacerlo en clubes. Yo pasé mi infancia jugando al fútbol en las calles de La Seca, mi pueblo. Los recuerdos son muy bonitos y ahora, cuando veo que a través de nuestra fundación acercamos esto a estos niños, pues me siento muy orgulloso", ha reconocido el exfutbolista y entrenador.

Junto al técnico 'txuri urdin' y los representantes de las instituciones han estado este martes el responsable técnico de este proyecto, Juan Carlos Rodríguez, y patronos de la FES como los exfutbolistas Alberto López Moreno y Javier Torres Gómez y otros veteranos del Real Valladolid como Chema Jiménez.