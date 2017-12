Díaz dice que 'Tabarnia', si no fuera "una broma" porque es un "tema muy serio", pone "a separatistas ante su espejo"

Reitera que elecciones en Cataluña "han sido un mal resultado para España" y espera que no vuelvan al camino que "conduce al precipicio"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reiterado que el resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña "ha sido un mal resultado para España", asegurando, tras ser cuestionada por 'Tabarnia', una plataforma que promueve separar Barcelona y parte de Tarragona de Cataluña, que "si no fuera porque es un tema muy serio, pone a los separatistas e independentistas ante su propio espejo".

Díaz, que ha realizado este miércoles una visita institucional al Ayuntamiento malagueño de Mollina y ha inaugurado el Museo de Belenes de la Fundación Díaz Caballero, ha manifestado que "la esperanza" de cara a 2018 que tiene es que "no vuelvan a ese camino que sólo conduce al precipicio, a enfrentar a familias, ciudadanos, y a enfrentar a catalanes", además de que se hace "mucho daño a la economía y, por tanto, a su gente".

"Todos los políticos cuando tomamos una decisión tenemos que ser consecuentes con las consecuencias que tienen en el ámbito económico y social", ha afirmado Díaz tras las preguntas de los periodistas.

En este sentido, ha añadido que "han sido muchas" las empresas que "han abandonado Cataluña, mucho el empleo que se está destruyendo, la incertidumbre, la inseguridad y la inestabilidad", esperando, por tanto, que "que no vuelvan a ese camino de saltarse el Estado de derecho, de saltarse las normas y de conducir a Cataluña al precipicio que los ciudadanos no desean".

Por tanto, ha agregado, "si esto no fuera, lo de 'Tabarnia', una broma, les ponen frente al espejo", ha reiterado Díaz, que ha incidido en que "es un tema muy serio lo que están pasando miles de familias". "Lo que pasa es que es desagradable, es duro, porque sé que hay miles de familias que lo están pasando mal hasta para sentarse a la mesa", ha apostillado.

Cuestionada, por último, sobre si Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, debería formar Gobierno, la presidenta de la Junta ha asegurado que "no me corresponde, mi tarea está en Andalucía y no seré yo quien le tenga que decir a los demás lo que tenga que hacer en la suya".