Finaliza por problemas de salud, tras 16 días, la huelga de hambre del vigilante de Metro que reclamaba impagos

27/12/2017 - 12:49

Daniel Galán, el vigilante de la empresa Seguridad Integral Canaria, que presta servicio en Metro de Madrid, y que inició el pasado 11 de diciembre una huelga de hambre indefinida en protesta por los impagos que arrastraba la plantilla, ha finalizado este miércoles su protesta tras 16 días, alegando problemas de salud.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La noticia del fin de la huelga de hambre de Daniel Galán llega un día después de que la diputada de la Asamblea de Madrid por Podemos Isabel Serra visitara al vigilante e hiciera pública a través de las redes sociales su situación y la de sus compañeros y criticara el "monopolio de las empresas de seguridad".

Así, el vigilante comienza el 16º de los vídeos que ha estado subiendo a Youtube durante su periodo de huelga pidiendo perdón por no poder haber publicado la noche anterior el vídeo correspondiente debido a un "asunto familiar inexcusable" que le obligó a trasladarse al hospital.

Tras esto, pasa a anunciar el fin de su huelga de hambre y explica que, "tras pasar tantos días sin comer alimentos sólidos", el organismo empieza a sufrir "daños internos irreversibles" que le podrían dejar "secuelas graves".

"Yo cuando empecé esto me estuve documentando. Sé hasta donde el organismo podría aguantar y lo asumí, pero tengo familiares y amigos que están realmente preocupados por mi estado de salud, y aunque yo me sienta fuerte mentalmente, físicamente sí es cierto que estoy sufriendo una merma considerable de energía que me incapacita llevar una vida normal", aclara.

A pesar de lo dicho, el vigilante adelanta que esto no significa que deje de participar en manifestaciones o concentraciones para reclamar sus derechos. "Iré a todas las que pueda como un reivindicador más", recalca.

A su vez, el vigilante invita a sus compañeros a tomar su relevo "en una medida tan drástica como esta" y les ofrece su apoyo de asesoramiento, aunque afirma no saber si se dará el caso.

En este sentido, también hace referencia a los compañeros que han aceptado "de forma sumisa" su situación. "Me sigue sorprendiendo la actitud de algunos compañeros que han decidido no ya apoyar la causa que a ellos mismos les afecta sino que incluso con su forma de proceder nos perjudican", insiste.

Asimismo, Galán lamenta que tenga que dejar la huelga sin haber conseguido su objetivo: "simple y llanamente cobrar las nóminas". "Sigo siendo reiterativo en la reivindicación pero es lo que reclamábamos y lo que reclamando", redunda.

"No somos más que horas facturadas y cuadrantes cubiertos", continúa lamentándose el vigilante, que asegura que "los curritos" no le importan "al sistema".

Así, critica que Seguridad Integral Canaria no se haya puesto en contacto con él "por humanidad" tras conocer que estaba en huelga de hambre. "Les damos igual", insiste.

También guarda espacio en el vídeo para agradecer a los medios de comunicación y a las personas que se han hecho eco de su huelga de hambre. "Es cierto que he conseguido mucho interés mediático, aunque no todo el que esperaba", apunta.

Por último, indica que espera haber conseguido "remover conciencias" y demostrar que una persona sola puede "dar un golpe en la mesa" y "tambalear los pedestales en los que se sienten seguros algunos poderosos".

METRO RETENDRÁ EL AVAL DE LA EMPRESA PARA PAGAR A TRABAJADORES

Por su parte, Metro de Madrid anunció el 13 de diciembre que retendrá el aval aportado por la empresa Seguridad Integral Canaria cuando logró ser adjudicataria del servicio y que estudiará la viabilidad jurídica para poder utilizar esa cantidad a pagar los retrasos en las nóminas de los trabajadores de esta compañía.

Fuentes del suburbano explicaron a Europa Press que así lo había trasladado el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, durante un encuentro improvisado con empleados que estaban concentrándose en las inmediaciones de la estación de Moncloa, donde se presentaba el tren de la Navidad en el suburbano.

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, también se acercó a estos trabajadores para conocer su situación y fuentes de este departamento indicaron que la cantidad del aval asciende a dos millones de euros.