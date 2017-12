Junta ve "extemporánea" la advertencia de Montoro sobre la regla de gasto e insiste en que Andalucía es "cumplidora"

27/12/2017 - 13:17

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha considerado "extemporánea" la advertencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública a las comunidades autónomas sobre el cumplimiento de la regla de gasto, "cuando quedan tres o cuatro días para que acabe el año". Dicha regla de gasto fija un crecimiento máximo del desembolso de las administraciones públicas del 2,1 por ciento en este ejercicio.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Jiménez Barrios, a preguntas de los periodistas, tras firmar un convenio de colaboración con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, para la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

El número dos del Gobierno andaluz ha insistido en que Andalucía es una comunidad "fiel cumplidora" y ha destacado que el Ejecutivo de Rajoy no explica claramente por qué hacen dicha advertencia a Andalucía, que ha demostrado "año tras año" que cumple la regla de gasto.

"Será el Ministerio el que tenga que demostrar que no se cumple, algo que no ocurre en el caso de Andalucía, comunidad que tiene más que demostrada su solvencia y su cumplimiento", ha defendido el vicepresidente de la Junta.

Así, tras apuntar que "hasta ahora no hemos sido un alumno que no tuviera la suficiencia necesaria", Jiménez Barrios cree que el requerimiento del Gobierno "no se entiende bien y viene un poco derivado de lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, para tapar su situación política".

En cualquier caso, el vicepresidente de la Junta ha destacado que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha ofrecido "todas las explicaciones necesarias y ha tramitado al Ministerio toda la información requerida". "Entendemos que estamos cumpliendo", ha zanjado.