CORR.- Urbanismo no aborda finalmente la operación para compensar su déficit al no superar el trámite de...

27/12/2017 - 13:32

(((Atención abonados, por error de la fuente informante respecto al voto de IU, esta noticia corrige y sustituye a la información titulada 'Urbanismo no aborda finalmente la operación para compensar su déficit al no superar el trámite de urgencia'))).

El expediente no llega a ser debatido en el consejo de gobierno al votar el PP y Participa contra su urgencia y abstenerse Cs e IU

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla no ha abordado finalmente este miércoles la modificación promovida por el Gobierno local socialista en el anexo de inversiones de este organismo para el ya agonizante año 2017, al objeto de compensar el remanente negativo de tesorería de casi 9,6 millones que refleja la liquidación del ejercicio 2016 de este departamento.

En concreto, el Gobierno socialista del Ayuntamiento había convocado para este miércoles una sesión extraordinaria del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, al objeto de abordar esta operación destinada a compensar el remanente negativo de tesorería que arroja la liquidación del ejercicio 2016 de este organismo autónomo del Consistorio.

La operación, según el expediente inicial recogido por Europa Press, que no obstante habría sido objeto de modificaciones horas antes de la sesión, partía de que la Gerencia de Urbanismo aprobó para 2017 un proyecto presupuestario con un superávit inicial de más de 4,8 millones de euros, pero después la liquidación del ejercicio presupuestario 2016 de dicho organismo municipal arrojó un remanente negativo de tesorería por importe de casi 9,6 millones.

Dado el caso, esta operación consistía inicialmente en una "modificación del anexo de inversiones" previsto para 2017 por la Gerencia de Urbanismo, para "reducir" gastos presupuestados por algo más de 2,2 millones de euros y así "compensar" el remanente negativo de tesorería por valor de casi 9,6 millones de euros que arroja la liquidación del ejercicio presupuestario 2016.

"COMPENSAR EL DÉFICIT"

Para "compensar el déficit" reflejado respecto al ejercicio 2016, así, la idea inicial era "reducir" gastos presupuestados con algo más de 2,2 millones de euros y que el superávit del presupuesto de este año de la Gerencia superase los siete millones de euros, toda vez que el resto de la compensación se achacaba al proyecto presupuestario de 2018.

La "reducción de gastos" del anexo de inversiones de la Gerencia para 2017 recogía una minoración de 408.381 euros en las actuaciones previstas en vías ciclistas; 180.000 euros menos en el proyecto de nueva estación de bicicletas para la zona de San Bernardo; 392.857 euros menos para intervenciones en el Polígono Sur; medio millón de euros menos en el programa de accesibilidad en edificios plurifamiliares; otro medio millón menos en las aportaciones municipales para la mejora de Parque Alcosa; 100.000 euros menos en las ayudas para la instalación de aparcamientos para bicis y 124.860 euros menos para el convenio con el Arzobispado para la rehabilitación de la antigua iglesia de Santa Clara.

"Son partidas en las cuales los proyectos no van a consumir el crédito en lo que queda de ejercicio y tienen un crédito suficiente en el presupuesto de 2018, con lo que las necesidades correspondientes no quedarán desatendidas", figuraba en el expediente, modificado no obstante este pasado martes por la tarde, según han precisado a Europa Press fuentes municipales, al pesar un informe "desfavorable" de la Intervención municipal.

NO SUPERA EL TRÁMITE DE URGENCIA

De cualquier modo, la operación no ha sido debatida ni sometida a votación en los citados términos ni respecto a su reformulación, pues reunido de manera extraordinaria el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, ninguno de los consejeros de las fuerzas de oposición ha votado a favor de abordar el expediente por vía de urgencia, con lo que el asunto habría quedado sobre la mesa.

En concreto, y según han señalado a Europa Press fuentes municipales, los representantes del PP y Participa han votado en contra del carácter de urgencia del asunto, mientras Ciudadanos e IU se han abstenido y sólo el PSOE ha defendido la idea de debatir y votar el expediente por vía de urgencia. Lo mismo habría sucedido con la nueva oferta de empleo público de la Gerencia, que tampoco habría sido elevada a debate por los mismos motivos.