Bonig ve apropiado que el Consell "rinda cuentas" ante Hacienda e insta a Puig a "empezar a gestionar"

27/12/2017 - 14:08

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado este miércoles que ve "muy bien" que el Consell "tenga que rendir cuentas" ante el Ministerio de Hacienda, en referencia a la carta remitida por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local a la Generalitat Valenciana para advertir de que está en riesgo de incumplir la regla de gasto este año.

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

Además, ha instado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a que "empiece a gestionar" porque, ha denunciado, la cifra de ejecución del presupuesto se sitúa en una media del 34%.

La también síndica de los 'populares' valencianos en las Corts se ha referido así, en su visita a Casa Caridad, a la misiva que el Ministerio de Hacienda ha enviado a la Generalitat para que adopte medidas antes del cierre de este ejercicio por el "eventual riesgo de desviación de la regla de gasto".

En referencia a este escrito de Hacienda, Bonig ha afirmado que "la ley está para cumplirla" y ha sostenido, en referencia al Gobierno valenciano, que no pueden "quejarse todos los días de que no tienes dinero para pagar la Sanidad, que no tienes dinero para pagar la Dependencia o para acabar con los 15.000 niños que hay en la Comunitat Valenciana en barracones y sin embargo abres una televisión, 'teleOltra', con 55 millones de euros". "Más de 280 millones de euros en chiringuitos, como la Agencia de Innovación o la Antifraude", ha criticado.

Por tanto, ha apuntado que le parece "muy bien" que "se controle ese dinero" y que el Consell "tenga que rendir cuentas como hemos rendido absolutamente todos". "El gobierno del PP tuvo que tomar medidas muy duras para ajustar las cuentas públicas y el gobierno del presidente Puig tiene que empezar a gestionar", ha agregado.

En esta línea, ha indicado que los datos de ejecución de presupuesto muestran "una media del 34% de ejecución" y, concretamente, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, "tiene solo un 20% en inversiones en centros de menores y discapacitados", mientras que, en infraestructuras, "se han dejado sin ejecutar en dos años 684 millones de euros".

"El dinero de los valencianos tiene que ir a los servicios públicos, por lo menos que lo expliquen", ha zanjado.

"UNOS TRABAJAREMOS Y OTROS HARÁN EL CIRCO"

Por otra parte, Bonig ha sido inquirida sobre el acto que ha llevado a cabo este miércoles Joves PV-Compromís, que ha enviado tres cajas de carbón al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al de Fomento, Íñigo de la Serna, porque se han portado "muy mal" este años con los valencianos.

La presidenta del PPCV ha dicho que ya le gustaría "que Puig y su gobierno hubiesen hecho la mitad de la mitad de lo que ha anunciado el ministro De la Serna", al tiempo que ha comentado que Compromís "hace lo que siempre ha hecho: teatro y espectáculo". "Pero gobernar es algo más. Esto en la oposición está muy bien, pero en el Gobierno se requiere responsabilidad y trabajo", ha añadido.

Frente a ello, ha asegurado que prefiere "las inversiones que va a hacer el Ministerio de Fomento", como el Tren de la Costa, un proyecto sobre el que ha afirmado: "Mucho vigilar pero nadie va a poner ningún dinero, no hay dinero en el presupuesto de 2018 para la parte del Tren de la Costa que es de la Generalitat".

"Unos trabajaremos y otros harán el espectáculo y el circo al que nos tienen acostumbrados", ha concluido Bonig.