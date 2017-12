Ciudadanos recuerda al Principado que ya avisó de la opacidad de la deuda como refleja la Sindicatura

27/12/2017 - 14:28

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (GPCs), Armando Fernández Bartolomé, ha recordado este miércoles que para saber si el endeudamiento asturiano no es "una huida hacia adelante se necesita transparencia".

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

Unas declaraciones que el diputado ha hecho al hilo de los datos conocidos sobre el informe de las cuenta general de 2016 elaborado por la Sindicatura. "El informe detecta que las cuentas son opacas y además, pueden vulnerar la ley", ha manifestado.

Desde Ciudadanos hemos puesto de manifiesto, desde nuestra llegada a las instituciones, asuntos de contabilidad y transparencia que el informe ratifica "Hemos impulsado varias iniciativas para que en caso de prórroga presupuestaria los endeudamientos fuese aprobados por la Junta General del Principado, por lo que nuestra posición coindice plenamente con la expuesta por la Sindicatura.

Los parlamentos surgieron, principalmente, para poder controlar y decidir sobre los dineros", ha incidido Fernández Bartolomé.Hay opacidad, "puesto que no hay detalles de las facturas, no sabemos si están en los cajones o dónde" y esto no es "sostenible".

"La llamada cuenta 402 del Servicio de Salud del Principado (Sespa) es una especie de zona oscura y todos sabemos la importancia que tiene la partida sanitaria para la sostenibilidad de las cuentas públicas", ha añadido el parlamentario de la formación liberal.

El informe de la Sindicatura detalla además prácticas que propician el "clientelismo", ha dicho el diputado en referencia a la forma en la que el Principado tramita las subvenciones.

"Subvenciones nominativas sin justificar y avales como los de Sogepsa o Zalia que son de difícil justificación si tenemos en cuenta la situación de ruina en la que se encuentran".Por todo ello, el grupo parlamentario de Ciudadano ha querido expresar su preocupación, porque "no observamos avances en la transparencia en un asunto tan relevante como son las cuentas públicas".

"Hay mucha opacidad y eso es síntoma de que tenemos una administración pública paralizada, sin ningún tipo de liderazgo político y que no avanza en los temas realmente importantes. La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción", ha concluido Fernández Bartolomé.