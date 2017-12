Cataluña. el psoe ve en el recurso al 155 el "reconocimiento" de los independentistas al tribunal constitucional

27/12/2017 - 14:45

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó este miércoles que les parece "muy bien" que el Parlament haya aprobado la presentación del recurso al Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque eso significa que "los independentistas reconocen el sistema, reconocen la validez del tribunal" y que éste constituye un marco de amparo y de tutela".

En rueda de prensa en la sede central del PSOE en Madrid, Ábalos indicó que "implícitamente hay una confianza" por parte de los independentistas respecto del Tribunal al recurrir al mismo y, por tanto, un "reconocimiento implícito al marco constitucional". "Me parece una senda adecuada", expresó el 'número tres' del PSOE, quién defendió que la aplicación de este precepto es "claramente constitucional".

En este sentido, sobre la vigencia de la aplicación del 155 en Cataluña, recordó que "acabará cuando Cataluña disponga de un Govern que respete el autogobierno y el marco legal".

MÁS DE UNA BALA

Asimismo, apuntó que el 155 es un "mecanismo absolutamente excepcional porque se aplica en función de una situación evidentemente excepcional". "Pero no se agota una sola vez, es decir, que no hay una sola bala" porque "como mecanismo que es, cada vez que se produzca una situación de este tipo, lógicamente puede aplicarse y ahora ya no es una cuestión especulativa sino que se ha experimentado", expuso Ábalos.

Por otra parte, sobre la situación económica tras el apunte del Banco de España de que la economía española padece las consecuencias del 'proces', Ábalos indicó que la participación de Cataluña en el PIB nacional es "importante" y, por tanto, "todo deterioro de la economía de Cataluña lastra la del conjunto nacional" y la "previsión de crecimiento nacional se reduce en la medida en la que en Cataluña se reducen esas previsiones".

TABARNIA

Preguntado por la iniciativa de Tabarnia, el dirigente socialista dijo entre risas que la "única finalidad de esta película es poner las debilidades de las pretensiones independentistas". "Quien plantea independencia, podemos estirar el hilo hasta el final, y declarar la república independiente de mi casa, ese es el límite".

Por ello, lo consideró como una de las "notas frescas que contribuyen a distensionar el ambiente", aunque reconoció que le ha costado "un poco" entenderlo.

