Podemos da por zanjada la polémica y PP, PSOE y Cs le piden más compromiso

Madrid, 27 dic (EFE).- El portavoz de Interior de Podemos, Rafael Mayoral, ha dado por zanjada la polémica surgida ayer por no haber sido invitado inicialmente a participar en la reunión del pacto contra el terrorismo yihadista, mientras que el PP, PSOE y Cs le han reclamado más compromiso en el acuerdo político contra esta amenaza.

En rueda de prensa en el Ministerio del Interior después de haber participado como observador y no firmante en la reunión de este pacto, Mayoral se ha felicitado de que el formato del encuentro se haya mantenido y se haya permitido la presencia de Podemos.

A su juicio, el esfuerzo del Gobierno y de los partidos firmantes debería ser intentar sumar, aunque sean como observadores, al resto de fuerzas políticas como por ejemplo el PNV, con responsabilidad de gobierno en una comunidad con policía autonómica propia.

Mayoral no ha querido entrar a comentar ahora por "manidas" las razones por las que Podemos decidió en su día no firmar el acuerdo y cree que lo importante es buscar "puntos de acuerdo" y "no ahondar en las diferencias".

A su juicio, su posición como observadores está siendo "útil" y ha insistido en que no es el momento de profundizar en quien está "más cerca o más lejos" del Gobierno en la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha reclamado a Podemos más compromiso con el pacto y no le parece "leal" que asista a las reuniones del pacto pero luego no quiera hacerse responsable de las decisiones que se adoptan.

"Después de pasado un tiempo somos ya mayorcitos para superar nuestros prejuicios y saber de qué va esto", se ha quejado.

Por eso considera que de la "foto de la unidad" habría que pasar a la "foto del compromiso".

Desde el PSOE, Adriana Lastra ha dejado claro que su partido no va a vetar a nadie, pero sí le gustaría que Podemos suscribiera finalmente el acuerdo.

"Creemos que es mejor unir a los que estamos y no dividirlos", ha remarcado Lastra, que ha dado la "bienvenida" como observadores a los representantes de Podemos.

Más duro, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha alertado de que no se puede participar "con medias tintas" en el pacto contra el terrorismo yihadista, porque "lastra" la gestión y las medidas del propio acuerdo.

"Nosotros acudimos de forma leal, no podemos excluir a nadie, pero sí podemos decir lo que sentimos. No caben medias tintas, o dentro o fuera", ha denunciado.