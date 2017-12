Oltra pregunta por qué no se pidió prisión preventiva para el conductor de Benicàssim e insta a vigilar a los agresores

27/12/2017 - 15:05

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ha preguntado por qué no se pidió prisión preventiva para el conductor fallecido en una colisión contra una gasolinera el pasado sábado en Benicàssim en la que también falleció su ex pareja y ha instado a "sacar el foco de las mujeres" en casos de violencia de género y hacer que sean los agresores "quienes tengan la presión de la vigilancia y no la víctima".

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha expresado en estos términos a preguntas de los periodistas antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que ha mantenido en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en Madrid.

La también portavoz del ejecutivo valenciano ha remarcado que este caso todavía no está catalogado como violencia de género "cuando caben ya pocas dudas de que es un caso clarísimo" ya que "hay denuncia previa, agresiones previas y un intento de atropello".

Así, Oltra ha instado a analizar qué ha pasado tanto en este caso, como en los recientes casos de Sant Adrià del Besós (Barcelona) y Elda (Alicante), en los que también había denuncia previa. Para la consellera, es importante que "se establezcan mecanismos de coordinación y que las mujeres estén protegidas": "La víctima ha de tener su vida lo más tranquila y normalizada posible".

"Aquí hacen falta mas recursos, mas pulseras, mas medios recursos humanos y económicos", ha destacado Oltra. Así, ha destacado que la Generalitat Valenciana, en base al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, contempla en su prespuesto de 2018 12,8 millones de euros para luchar contra esta forma de violencia.

Esta cantidad "viene a ser el 11% de lo que las asociaciones feministas han reclamado para el pacto de Estado", por lo que ha instado al Gobierno de España a dotar de recursos a esta lucha. "Si no es con medios, no lo vamos a conseguir", ha señalado.

"POR CADA CASO QUE FALLA, HAY MILES DE ACIERTOS"

Por otra parte, Oltra ha asegurado que, pese a estos casos, "no hay que disuadir a las víctimas" de denunciar ya que "por cada caso que falla, hay miles de aciertos" por lo que ha instado tanto a las víctimas como a su entorno a poner la denuncia. "En un caso de violencia de género, la familia, los amigos o los compañeros de trabajo tienen que saber algo, por lo que tienen que ponerse en contra del agresor y acompañar a la víctima", ha agregado.