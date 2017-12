La Junta destina más de 200.000 euros a rehabilitar vivienda pública en La Carolina en los últimos tres años

27/12/2017 - 15:18

La Consejería de Fomento y Vivienda ha destinado un total de 203.421 euros para la rehabilitación de vivienda pública en La Carolina (Jaén) en los últimos tres años. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ostenta la titularidad de ocho promociones públicas con 432 viviendas en este municipio.

JAÉN, 27 (EUROPA PRESS)

"El compromiso de la Junta de Andalucía con el mantenimiento del parque público de vivienda de La Carolina y los trabajos para la delimitación de una nueva zona ARRU es incuestionable", ha subrayado el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso.

En esta línea, Valdivielso ha resaltado que el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, y el Ayuntamiento de La Carolina trabajan desde el mes de noviembre de 2016 en la delimitación del Ámbito de Regeneración y Renovación Urbanas (ARRU) de las barriadas Viñas del Rey y Estación del municipio carolinense.

"A través de este proyecto pretendemos dar respuesta a la actual problemática habitacional existente favoreciendo estrategias que impulsen la rehabilitación y que inviertan los procesos de degradación urbana y residencial de estas dos barriadas", ha destacado.

En este sentido, el responsable provincial de Vivienda ha subrayado que esta iniciativa va a permitir la mejora de las condiciones que optimicen la habitabilidad de las personas que residen en estas viviendas, así como se va a propiciar una intervención regeneradora de otros aspectos de carácter social o económico.

"Los informes previos que son necesarios para evaluar la situación de estas barriadas están muy avanzados y una vez que se defina el ámbito general y los objetivos de las actuaciones propuestas, procederemos acordar, a través de un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento, la delimitación del Ámbito de Regeneración y Renovación Urbanas", ha apuntado.

Asimismo, Rafael Valdivielso ha recordado que para la aprobación definitiva de esta delimitación del ARRU en las barriadas carolinenses de Viñas del Rey y Estación es necesario que el Gobierno central haga sus deberes. "Mientras que el Ejecutivo central no apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda para dar continuidad al de 2013-2016 y no saque adelante los Presupuestos Generales del Estado para dotar a este proyecto de dotación económica, no podremos declarar estas dos barriadas de La Carolina como Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas", ha advertido.

Según ha indicado el delegado territorial, esta parálisis normativa y presupuestaria del Gobierno central contrasta con la agilidad administrativa del Gobierno andaluz que aprobaba el año pasado el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. "La estabilidad económica y normativa de Andalucía ha permitido que en las cinco ARRU de la provincia de Jaén, la de Arrayanes en Linares, Lagunillas y Puerta Madrid en Andújar, centro histórico de Úbeda y Polígono del Valle en Jaén, beneficien a 751 familias que residen en los bloques incluidos en las mismas con una inversión prevista de 5,1 millones de euros", ha remarcado.