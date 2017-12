Moreno (PP-A) apuesta por "un pacto por Jaén" y será "correa de transmisión" para llevar propuestas al Gobierno

27/12/2017 - 16:00

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha incidido en la necesidad de "un pacto por Jaén" que aglutine a todas las administraciones para desarrollar acciones que sirvan para paliar el "déficit histórico" que sufre la provincia, al tiempo que ha asegurado que será "correa de transmisión" para trasladar al Gobierno propuestas en ese sentido.

JAÉN, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este miércoles en la capital jiennense, donde se ha reunido con la plataforma 'Jaén merece más', a cuyos representantes ha agradecido "la claridad con la que hablan" sin ahorrar críticas si tienen que hacerlas. Y es que, este colectivo, del que forman parte unas 150 asociaciones, viene denunciando "el olvido histórico de las administraciones" y exigiendo "un mayor número de inversiones y actuaciones que hagan posible un futuro mejor para la ciudad".

"Me parece un éxito que haya una plataforma como 'Jaén merece más' porque Andalucía necesita sociedad civil activa, organizada, una sociedad civil que nos pegue tirones de oreja a todos los políticos y necesita, en el caso de Jaén, plataformas que peleen, luchen, que reivindiquen y levanten la voz para defender los intereses de Jaén", ha valorado Moreno, quien esta tarde se reúne con la plataforma 'Todos a una por Linares' para escuchar también sus demandas.

El dirigente 'popular' ha dicho coincidir "en que Jaén tiene un déficit histórico" y "sería inútil y falso no reconocerlo" ante "datos objetivos" que reflejan "un problema serio" y que "no es coyuntural". "Es estructural, de falta de inversiones, de marcar prioridades, de estrategias desde el punto de visto económico y social que han hecho que la economía jiennense vaya languideciendo hasta el punto de que es la primera de Andalucía en migración", ha comentado.

Ha añadido que "pierde población" porque no hay atractivo económico y las instituciones "en su conjunto" no son capaces de atraer inversiones para hacer viable su economía. De hecho, según ha apuntado, el territorio jiennense registra la "renta per cápita más baja de Andalucía" y una tasa de desempleo muy alta que probablemente sería mayor de no ser por esa salida de población.

Frente a todo ello, sin embargo, Moreno ha hecho hincapié en que Jaén "tiene muchas cualidades" y elementos, como recursos históricos y naturales, "para poder competir" en el ámbito andaluz, nacional y europeo. Por ello, desde el PP-A se ha sumado a algo que ha considerado "fundamental": "un acuerdo político e institucional por Jaén".

DIAGNÓSTICO RIGUROSO

"Vería con muy buenos ojos un gran pacto por Jaén donde estuvieran la administración local, provincial, la Junta y la Administración del Estado", ha subrayado. Ese acuerdo debería servir, en primer lugar, para elaborar "un diagnóstico riguroso" en el que las instituciones se pongan "de acuerdo en los problemas" y, una vez con él, plantear "propuestas de soluciones con un calendario serio y riguroso" donde se marquen objetivos a corto, medio y largo plazo.

Al respecto, el presidente del PP-A ha aseverado que va "a ser correa de transmisión" para que el Gobierno de España lleguen iniciativas positivas para Jaén. Además "y de manera muy especial" presentarán una batería de iniciativas al Parlamento autonómico "con propuestas para que todas las obras pendientes se finalicen".

Entre otras, se ha referido a la Autovía del Olivar o la Ciudad de la Justicia como ejemplo de proyectos que hay que acabar porque repercutirán en un mayor dinamismo económico, bienestar y progreso en distintos ámbitos.