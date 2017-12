Boadilla cambiará el nombre de la calle José Antonio por el de Juan Carlos I, a requerimiento del Defensor del Pueblo

27/12/2017 - 16:24

El Ayuntamiento de Boadilla procederá en breve a cambiar el nombre de la calle José Antonio, a requerimiento planteado por el Defensor del Pueblo al entender que se refería al fundador de La Falange José Antonio Primo de Rivera.

BOADILLA DEL MONTE, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha confirmado a Europa Press el portavoz del PP y segundo teniente de Alcaldía, Raimundo Herráiz, que ha señalado que en el "último escrito" recibido en el Consistorio la Entidad había de manera "bastante insistente" que se procediera al cambio de denominación, "anunciando que podríamos perder las subvenciones que da el Estado".

En este sentido, el concejal ha indicado, tal y como ha adelantado el diario ABC, que el nombre que recibirá la calle será la de Juan Carlos I.

Por este motivo, ha señalado que "a la mayor brevedad" se convocará a la Junta de Gobierno local para iniciar los trámites que deriven en el cambio de nombre de esta vía, ubicada en el casco antiguo, en donde el Ayuntamiento tiene su sede administrativa y viven aproximadamente 300 vecinos, además de ubicarse sendos comercios.

El responsable municipal ha señalado que pese a que la oposición solicitó en varias ocasiones que se procediera al cambio de nombre, el equipo de Gobierno "nunca lo vio como una prioridad". "Además, se llevó por el PSOE a la Fiscalía General del Estado y que el caso fue archivado", ha indicado.

"Nunca habíamos visto esto como una prioridad, y de hecho los vecinos tampoco lo tenían como una prioridad. Estamos hablando de la Guerra Civil de hace 80 años y creo que interesa más bien a poca gente. Al revés, a los vecinos lo que les ocasiona al final es un perjuicio", ha detallado.

En este sentido, ha indicado que el cambio de nombre supondrá un "gasto" para los vecinos y comerciantes, de cara al cambio de tarjetas o cartelería de los comercios. "Los vecinos que viven ahí nunca nos habían manifestado su interés en cambiar el nombre de la calle", ha añadido.

"Nuestro interés ha sido defender a los vecinos. Al final el Defensor del Pueblo ha dicho lo que ha dicho y vamos a cumplirlo", ha subrayado.

En los escritos del Defensor, a los que ha tenido acceso Europa Press, se insta al Ayuntamiento, bajo el "recordatorio de deberes legales" que tome "las medidas oportunas" para cumplir lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.

Además, se "recuerda" que entre las medidas que "pueden adoptar las administraciones públicas" para "contribuir al cumplimiento" de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15 está "la retirada de subvenciones o ayudas públicas" a aquella administración "que no cumpla con lo previsto en esa Ley".

CRÍTICAS DE ALTERNATIVA POR BOADILLA

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, ha señalado que "han tenido que ser" las "instituciones democráticas" las que han obligado al Gobierno Local a que se cambie el nombre.

"Boadilla es el último reducto que queda del PP más conservador, de los últimos flecos de aguirrismo. Venimos pidiendo muchos años la supresión del nombre de la calle. Por fin González Terol ha tenido que dar su brazo a torcer", ha puntualizado.

Galindo ha señalado que desde Alternativa por Boadilla llegaron incuso a proponer que el nombre de la calle se le diera a Esperanza Aguirre, "pero ni aún así quisieron". "Es un PP caduco de otro siglo y esperemos que la señora Cifuentes vaya actualizando este partido en nuestro municipio", ha explicado.

En cuanto a que los vecinos no desean que se cambie el nombre, el portavoz de APB ha indicado que la encuesta que realizó el Gobierno Local al respecto "fue sin ninguna garantía" y que "a pocos españoles se les pregunta si la Ley hay que cumplirla o no". "Lo que ellos querían era mantener el nombre por que les parecía que no estaba mal", ha concluido.