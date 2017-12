TSXG ratifica la declaración de zonas de gran afluencia turística propuesta por Vigo y aprobada por la Xunta

27/12/2017 - 17:30

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Empresarial de Industriales y Comerciantes de As Travesas (AETRAVI) contra la resolución de la Xunta que aprobaba la propuesta del Ayuntamiento de Vigo para declarar en la ciudad dos zonas de gran afluencia turística.

VIGO, 27 (EUROPA PRESS)

La Consellería de Economía, Emprego e Industria dio el visto bueno a la propuesta aprobada por el pleno municipal de Vigo, de declarar zonas de gran afluencia turística el casco histórico de Bouzas y el casco vello y algunas calles del centro de la ciudad, lo que implica que los establecimientos comerciales tienen libertad para abrir hasta las 22,00 horas todos los días del año.

AETRAVI presentó un recurso en el que expresaba su rechazo a que esa libertad horaria se implantase durante todo el año, y alegaba que no estaba motivada esa apertura comercial, al tiempo que proponía que se ciñese al período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

No obstante, el alto tribunal gallego ha señalado, en su sentencia, que no debe motivarse la libertad horaria durante todo el año si no, en todo caso, si ésta fuera restringida temporal o territorialmente. Además, respalda los argumentos que justifican la declaración de esas dos áreas como zonas de gran afluencia turística (en base al número de pernoctaciones en la ciudad, a la existencia de turismo comercial, proximidad de área portuaria, o celebración de grandes eventos deportivos).

Por ello, el TSXG ha desestimado el recurso y ha impuesto a la asociación demandante el pago de la costas procesales, que ha fijado en 1.500 euros. Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.