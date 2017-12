Canalda, Calvo y Juan Bravo defendieron que "no había nada que ocultar" en la adquisición "limpia" de Inassa

El exconsejero regional Pedro Calvo, el presidente de Adif y exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo y el actual presidente de la Cámara de Cuentas y exmiembro del consejo de administración del Canal de Isabel II, Arturo Canalda, defendieron en sus respectivas comparecencias en la comisión de corrupción de diciembre en la Asamblea de Madrid que "no había nada que ocultar" y la "transparencia" en la adquisición de la filial Inassa en 2001.

Este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado citar como investigados a colaboradores cercanos al expresidente de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón y a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial.

Entre los 25 imputados se encuentran Bravo, Calvo, Canalda, Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

Sobre la compra de Inassa compareció en la Comisión de Corrupción el 1 de diciembre Canalda, exdirector gerente de Canal de Isabel II. En esa sesión, acudió con unas actas sobre la compra de la empresa colombiana que no tienen los diputados pese a haberlas reclamado a la Comunidad insistentemente.

"No hay nada que ocultar. No entiendo por qué no las tienen", comentó en varias ocasiones durante la sesión. No obstante, cuando se las pidió el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Cesar Zafra, Canalda señaló que no se las puede entregar. El Gobierno regional detalló en varias ocasiones que dará esas actas de aquella época a la oposición si el juez del caso Lezo lo autorizaba.

El presidente de la Cámara de Cuentas comentó entonces que no albergaba "la más mínima sospecha" sobre la operación de compra y que pidió explicaciones cuando supo que la compra se realizaría a través de una empresa ubicada en Panamá.

Por su parte, el pasado 15 de diciembre Calvo aseguró en dicha comisión que "la operación de compra de Inassa pasó todos los órganos de control". "Se dijo claramente y pormenorizadadamente lo que se compra y cómo se compra. Se hizo una operación fantástica en el año 2001 y 2002, en el que se desembolsan 19 millones de euros", explicó.

Así, el exconsejero regional señaló ante las preguntas de los diputados de la oposición que "nunca ocultó que se compraba Sociedad de Aguas de América" para comprar la empresa colombiana.

Este mismo día, también declaró Juan Bravo donde indicó que su ánimo era "esclarecer" cualquier "sombra" vertida sobre la gestión del Gobierno regional en el año 2001, que fue a su juicio "impecable" y desea que la "verdad" coloque "a cada uno en su sitio".

Además, el presidente de Adif sostuvo que la compra de Inassa en 2001 era una de las operaciones "más relevantes" del Canal de Isabel II en esos momentos, "una más" en esa época, y que no habló de esta adquisición "transparente" y "limpia" Gallardón.

A su vez, desde el punto de vista económico remarcó que la operación de compra de Inassa fue "rentable" y contribuyó a mejorar el abastecimiento de agua en varias zonas de Latinoamérica.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Aberto Ruiz-Gallardón, que también compareció el 15 de diciembre, señaló que la compra de la empresa colombiana Inassa fue "ética".

"Yo me enteré cuando se aprobó en Consejo de Gobierno. Antes no sabía absolutamente nada y ahora lo sé todo con estas comparecencias. Si hubiera tenido esa información, jurídicamente bien documentada, lo hubiese autorizado igual exactamente", indicó Gallardón.